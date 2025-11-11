سارا بهمنیار طلایی شد
سارا بهمنیار، نماینده وزن منهای ۵۰ کیلوگرم کاراته ایران، با شکست حریف ازبکی در فینال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، به مدال طلای این رشته دست یافت.
به گزارش ایلنا، در رقابتهای کاتا بانوان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، سارا بهمنیار پس از پیروزی بر نمایندگان سنگال و ساحل عاج، راهی دیدار فینال شد. او در فینال با عملکردی حساب شده حریف قدرتمند خود از ازبکستان، گلشن مردالوا، را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست داد و به مدال طلای این وزن دست یافت.
این رقابتها با حضور ورزشکارانی از بحرین، سوریه، سنگال، پاکستان، آذربایجان، امارات، عربستان، برونئی، قطر، ازبکستان، جیبوتی، بنگلادش و ساحل عاج در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض برگزار شد.
در ادامه مسابقات، علی مسکینی نیز در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم روی تاتامی خواهد رفت تا برای کسب مدال کاراته ایران تلاش کند.