خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سارا بهمنیار طلایی شد

سارا بهمنیار طلایی شد
کد خبر : 1712880
لینک کوتاه کپی شد.

سارا بهمنیار، نماینده وزن منهای ۵۰ کیلوگرم کاراته ایران، با شکست حریف ازبکی در فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، به مدال طلای این رشته دست یافت.

به گزارش ایلنا،  در رقابت‌های کاتا بانوان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، سارا بهمنیار پس از پیروزی بر نمایندگان سنگال و ساحل عاج، راهی دیدار فینال شد. او در فینال با عملکردی حساب شده حریف قدرتمند خود از ازبکستان، گلشن مردالوا، را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست داد و به مدال طلای این وزن دست یافت.

این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از بحرین، سوریه، سنگال، پاکستان، آذربایجان، امارات، عربستان، برونئی، قطر، ازبکستان، جیبوتی، بنگلادش و ساحل عاج در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض برگزار شد.

در ادامه مسابقات، علی مسکینی نیز در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم روی تاتامی خواهد رفت تا برای کسب مدال کاراته ایران تلاش کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ