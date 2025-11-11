کاتاروی ایران در ریاض به مدال نقره رسید

به گزارش ایلنا، در فینال رقابت‌های کاتای بانوان بازی‌های کشورهای اسلامی که در سالن استادیوم شاهزاده بن فیصل برگزار شد، فاطمه صادقی نماینده ایران مقابل دیلارا بوزان از ترکیه قرار گرفت و با تصمیم داوران به مدال نقره بسنده کرد.

در این بخش از مسابقات، ۸ ورزشکار از ایران، کویت، امارات، عربستان، ترکیه، الجزایر، مراکش و برونئی حضور داشتند. صادقی پیش از فینال توانسته بود دو حریف دیگر خود را شکست دهد و به دیدار پایانی راه یابد.

این مدال، سومین مدال طلای کاروان ایران در ریاض بود که با تلاش نماینده کاراته ایران کسب شد.

در بخش کمیته نیز دو کاراته‌کای ایرانی روی تاتامی رفتند؛ سارا بهمنیار در وزن ۵۰-کیلوگرم موفق شد به فینال راه یابد و علی مسکینی در وزن ۶۰-کیلوگرم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

