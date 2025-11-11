بیانیه باشگاه ملوان درباره انتشار کلیپ خصوصی کاپیتانش: باید عذرخواهی کنید!

به گزارش ایلنا، در شرایطی که بخشی از تصاویر خصوصی زندگی سعید کریمی، کاپیتان تیم ملوان بندرانزلی، بدون رضایت او و برخلاف اصول حرفه‌ای منتشر شده و وی نیز از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری موضوع است، متأسفانه در یکی از برنامه‌های تلویزیون رسمی کشور، مجری برنامه با لحنی مشمئزکننده و توهین‌آمیز درباره این بازیکن، باشگاه ملوان و مدیرعامل باشگاه پژمان نوری ، نفرت‌پراکنی کرد.

به‌کار بردن تعابیری سراسر توهین درباره «فرهنگ یک باشگاه»، «مدیریت باشگاه» و «رفتار بازیکن»، آن هم در رسانه‌ای که باید مظهر انصاف و مسئولیت‌پذیری باشد ، صرفاً برای جذب مخاطب با آوردن اسم باشگاه بزرگ ملوان و نفرت‌پراکنی علیه افراد مختلف برای دیده شدن از هر طریقی ، بی‌احترامی علنی به مردم بندرانزلی و همه هواداران باشگاه ملوان است.

باشگاه ملوان ضمن یادآوری اینکه «حیثیت و آبروی اعضای این باشگاه خط قرمز است»، از سازمان صدا و سیما انتظار دارد که به‌صورت رسمی و صریح از بازیکن، باشگاه ملوان و مردم بندرانزلی و استان گیلان عذرخواهی کند.

همچنین باشگاه ملوان بندرانزلی در جهت حفظ کرامت اعضای خود و جلوگیری از تکرار چنین رفتارهای غیرحرفه‌ای، شکایت رسمی از مجری مذکور را در دستور کار قرار داده است.

باشگاه ملوان بیش از نیم‌قرن است که با احترام، تعصب و مردم‌داری شناخته می‌شود؛ و هرجا پای بی‌احترامی به انسان یا نام ملوان در میان باشد، سکوت نخواهد کرد.

روابط عمومی باشگاه ملوان بندرانزلی

انتهای پیام/