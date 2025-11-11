به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی آرژانتین در بخشی از این گفت‌وگو درباره جدایی ناگهانی‌اش از بارسلونا گفت:«بعد از جدایی از بارسلونا در درونم حس عجیبی مانده بود. نحوه‌ جدا شدنم آن‌طور که تصور می‌کردم پیش نرفت و نتوانستم آن‌گونه که می‌خواستم از مردم خداحافظی کنم. سال‌های آخرم را بدون حضور هواداران سپری کردم و این موضوع همیشه در ذهنم مانده است. بعد از تمام آن سال‌ها در باشگاه، پایان کارم آن‌طور که رؤیا داشتم نبود.»

او ادامه داد:«همیشه تصور می‌کردم تمام دوران حرفه‌ای‌ام را در اروپا و در بارسلونا به پایان برسانم و بعد همان‌طور که اکنون در آمریکا هستم، مسیر جدیدی را آغاز کنم. اما شرایط آنگونه پیش نرفت. خداحافظی‌ام هم به‌خاطر همه اتفاقات اطرافش کمی عجیب بود. با این حال، مطمئنم محبتی که بین من و هواداران وجود دارد همیشه باقی خواهد ماند.»

مسی درباره عشقی که هنوز از هواداران بارسلونا دریافت می‌کند، گفت:«این محبت بی‌نظیر است. هر پیامی که از بارسلونا و مردم آنجا به من می‌رسد، قلبم را پر از احساس و دلتنگی می‌کند. حالا که با فاصله زمانی به آن روزها نگاه می‌کنم، قدر لحظاتی را که آن زمان درگیر مسابقات و فشار بودم، بیشتر می‌دانم. امروز وقتی با آرامش به گذشته نگاه می‌کنم، همه چیز برایم زیباتر شده است.»

او افزود:«۱۶ سال در تیم اول بارسلونا بودم و در مجموع بیش از ۲۰ سال در آن شهر زندگی کردم. از زمانی که در ۱۲ یا ۱۳ سالگی به آنجا رفتم تا زمانی که جدا شدم، بخش بزرگی از زندگی‌ام در بارسلونا سپری شد. طبیعی است که عشق و وابستگی‌ام به آنجا همیشه باقی بماند.»

مسی درباره هوادارانی که عشق‌شان به او را با تتو کردن تصویر یا نامش نشان داده‌اند گفت:«این اتفاق در فوتبال طبیعی است. بازیکنان جدید می‌آیند، هواداران تازه‌ای پیدا می‌شوند، اما تاریخ هیچ‌وقت فراموش نمی‌شود. نه فقط من، بلکه همه کسانی که در رشد و بزرگی باشگاه نقش داشتند، همیشه با احترام و عشق به یاد آورده خواهند شد.»

در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره بهترین لحظه دوران حرفه‌ای‌اش، مسی گفت:«واقعاً سخت است فقط یک لحظه را انتخاب کنم. لحظات شاد زیادی را تجربه کردم. معمولاً وقتی از شادی حرف می‌زنیم، به قهرمانی‌ها و جام‌ها فکر می‌کنیم، اما برای من دو مقطع خاص‌تر بودند؛ شش‌گانه تاریخی با گواردیولا و آخرین قهرمانی در لیگ قهرمانان با لوئیس انریکه. با این حال، شادی فقط به جام‌ها خلاصه نمی‌شود.»

او افزود:«خوشحالی واقعی برای من این بود که عضوی از باشگاه بارسلونا بودم. از کودکی آنجا رشد کردم، تمام زندگی‌ام را در آن شهر گذراندم و فرزندانم هم در همان‌جا به دنیا آمدند. خدا را شکر می‌کنم که از همان بچگی مسیرم به آن سمت رفت. بارسلونا برای من فقط یک باشگاه نیست، بخشی از زندگی و وجود من است.»

مسی در ادامه درباره روزهایش در پاری‌سن‌ژرمن گفت:«گاهی از بیرون طوری به نظر می‌رسد که دوران حضورم در پاریس جهنم بوده، اما این‌طور نیست. وقتی گفتم آنجا راحت نبودم، منظورم این بود که در فوتبال، در تمرینات و مسابقات، احساس همیشگی‌ام را نداشتم. اما از نظر خانوادگی تجربه‌ای فوق‌العاده بود. شهر پاریس زیباست و ما از زندگی آنجا لذت بردیم، ولی برایم سخت بود چون اولین بار بود از بارسلونا جدا می‌شدم و همه چیز جدید بود.»

او درباره وضعیت فعلی خود در آمریکا گفت:«اینجا همه چیز عالی است. خانواده‌ام خوشحال هستند، بچه‌ها در مدرسه‌ای نزدیک به خانه درس می‌خوانند و باشگاه هم فاصله کمی تا محل زندگی‌مان دارد. زندگی‌مان در میامی خیلی شبیه همان زندگی در کاستل‌دفلس شده است.»

در بخش پایانی مصاحبه، لیونل مسی از علاقه‌اش به بازگشت به شهر بارسلونا گفت:«دلم برای بارسلونا خیلی تنگ شده است. من و همسرم و بچه‌ها مدام درباره بازگشت صحبت می‌کنیم. خانه‌مان آنجاست و آرزو داریم دوباره در آن شهر زندگی کنیم. مشتاقم تا وقتی بازسازی ورزشگاه تمام شود، به ورزشگاه جدید بروم. آخرین بار که در نیوکمپ بودم مدت زیادی گذشته و مطمئنم بازگشت به آنجا برایم لحظه‌ای احساسی و خاص خواهد بود.»

مسی در پایان خطاب به هواداران گفت:«از محبت همیشگی‌تان ممنونم. تنها چیزی که می‌توانم بگویم، تشکر از صمیم قلب است. عشق و حمایت شما همیشه در کنار من بوده و خواهد بود.»

او در بخش دیگری نیز درباره خداحافظی هم‌تیمی‌های قدیمی‌اش بوسکتس و آلبا گفت:«جدایی‌شان برایم عجیب بود، به‌ویژه جوردی، چون ناگهانی تصمیم گرفت. بوسکتس مدتی بود به رفتن فکر می‌کرد، اما خداحافظی هر دو برایم احساسی بود. ما دوستانی هستیم که بخش بزرگی از زندگی‌ حرفه‌ای‌مان را کنار هم گذرانده‌ایم.

حالا در میامی دوباره کنار هم هستیم، ولی می‌دانم این پایان مسیرمان نزدیک است.»

کاپیتان تیم ملی آرژانتین در پایان درباره حضور احتمالی‌اش در جام جهانی آینده گفت:«بازی برای تیم ملی همیشه افتخار بزرگی است، مخصوصاً در تورنمنتی مثل جام جهانی. اما نمی‌خواهم باری بر دوش تیم باشم. فقط زمانی می‌خواهم بازی کنم که احساس کنم از نظر بدنی آماده‌ام و می‌توانم به تیم کمک کنم. فعلاً روزبه‌روز پیش می‌روم و با توجه به تفاوت تقویم لیگ آمریکا، برای حضور در جام جهانی آماده خواهم شد.»

