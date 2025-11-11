تیم منتخب لیگ نخبگان آسیا با حضور علیرضا بیرانوند

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون آسیا اسامی 11 بازیکن منتخب این هفته لیگ نخبگان آسیا را در حالی اعلام کرده که در این بین نام علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین دروازه بان هفته چهارم لیگ نخبگان انتخاب شده است. بیرانوند در دیدار با حریف عراقی شش سیو داشت و یک تنه جور دیگر بازیکنان را کشید.

در این تیم 7 بازیکن از منطقه غرب آسیا حضور دارند که الهلال، الدحیل و الوحده هر کدام دو بازیکن در این تیم دارند. البته در کنار علیرضا بیرانوند، سالم الدوساری و یازان العرب تنها بازیکنان آسیایی این تیم محسوب می‌شوند و هشت بازیکن دیگر نفرات خارجی هستند که نمایش برجسته را از خود نشان دادند.

بیرانوند در سه دیدار از چهار مسابقه این فصل لیگ نخبگان آسیا موفق به کلین شیت شده و تنها یک گل برابر شباب الاهلی دریافت کرده تا با این عملکرد درخشان، موقعیت خود را در بین بهترین دروازه بانان لیگ نخبگان تثبیت کند و حالا هم که به تیم منتخب رسیده است.

این هفته پیروزی الدحیل برابر شباب الاهلی باعث شد تا تراکتور به رتبه چهارم صعود کند که این برد چهار گله با درخشش ادمیلسون جونیور رقم خورد، بازیکنی که با گلزنی به پرسپولیس در ذهن طرفداران فوتبال ایران ماندگار شده است. او اخیرا پاسپورت قطری خود را دریافت کرده است.

