خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم منتخب لیگ نخبگان آسیا با حضور علیرضا بیرانوند

تیم منتخب لیگ نخبگان آسیا با حضور علیرضا بیرانوند
کد خبر : 1712742
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش درخشان بیرانوند در دیدار برابر الشرطه باعث قرار گرفتن او در تررکیب منخب لیگ نخبگان آسیا شده است.

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون آسیا اسامی 11 بازیکن منتخب این هفته لیگ نخبگان آسیا را در حالی اعلام کرده که در این بین نام علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین دروازه بان هفته چهارم لیگ نخبگان انتخاب شده است. بیرانوند در دیدار با حریف عراقی شش سیو داشت و یک تنه جور دیگر بازیکنان را کشید.

در این تیم 7 بازیکن از منطقه غرب آسیا حضور دارند که الهلال، الدحیل و الوحده هر کدام دو بازیکن در این تیم دارند. البته در کنار علیرضا بیرانوند، سالم الدوساری و یازان العرب تنها بازیکنان آسیایی این تیم محسوب می‌شوند و هشت بازیکن دیگر نفرات خارجی هستند که نمایش برجسته را از خود نشان دادند.

بیرانوند در سه دیدار از چهار مسابقه این فصل لیگ نخبگان آسیا موفق به کلین شیت شده و تنها یک گل برابر شباب الاهلی دریافت کرده تا با این عملکرد درخشان، موقعیت خود را در بین بهترین دروازه بانان لیگ نخبگان تثبیت کند و حالا هم که به تیم منتخب رسیده است.

این هفته پیروزی الدحیل برابر شباب الاهلی باعث شد تا تراکتور به رتبه چهارم صعود کند که این برد چهار گله با درخشش ادمیلسون جونیور رقم خورد، بازیکنی که با گلزنی به پرسپولیس در ذهن طرفداران فوتبال ایران ماندگار شده است. او اخیرا پاسپورت قطری خود را دریافت کرده است.

تیم منتخب لیگ نخبگان آسیا با حضور علیرضا بیرانوند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ