قضاوت داوران ایرانی در دیدار رده بندی

به گزارش ایلنا، دیدار رده بندی فوتسال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز از ساعت 16:30 به وقت تهران بین تیم های ازبکستان و عربستان در حالی برگزار می شود که با اعلام مسئولین برگزاری رقابتها علی حفیظفی به عنوان داور دوم و زهرا رحیمی به عنوان داور وقت نگهدار این دیدار را قضاوت می کنند.

همچنین دیدار فینال این رقابتها امروز از ساعت 19:30 بین تیم ملی فوتسال کشورمان و مراکش برگزار می شود.

انتهای پیام/