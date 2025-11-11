احتمال جدایی کونته قوت گرفت
ناپولی در حالی با نتیجه دو بر صفر مغلوب بولونیا شد که فرصت تثبیت جایگاه خود در صدر جدول سریآ را داشت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ناپولی در هفته یازدهم رقابتهای سریآ ایتالیا با نتیجه دو بر صفر برابر بولونیا شکست خورد تا روند پرنوسان این تیم ادامه پیدا کند. در حالیکه لغزش یوونتوس و میلان میتوانست فرصت مناسبی برای تثبیت صدرنشینی ناپولی باشد، عملکرد ضعیف شاگردان آنتونیو کونته باعث شد رؤیای فاصله گرفتن از رقبا نقش بر آب شود.
رسانههای ایتالیایی در واکنش به این شکست از ایجاد تنش در اردوی ناپولی خبر دادهاند و حتی برخی منابع احتمال جدایی کونته پس از پایان فصل را مطرح کردهاند. این سرمربی که به صراحت گفتارش در برابر بازیکنان و رسانهها شهرت دارد، پس از پایان دیدار برابر بولونیا انتقادات تندی را مطرح کرد.
کونته در گفتوگویی پس از بازی گفت:
در تمام بخشها به انرژی بیشتری نیاز داشتیم. ناامیدکننده است که بولونیا شور و اشتیاق بیشتری نسبت به ما نشان داد. این باید برای همه ما زنگ خطر باشد. پنج شکست در ابتدای فصل یعنی باید کارمان را از نو بررسی کنیم. بولونیا چند روز پیش بازی کرده بود اما با انگیزهای مثالزدنی به میدان آمد، در حالیکه ما تنها تا زمانی که نتیجه مساوی بود، به وظایفمان عمل کردیم. هنوز میان بازیکنان هماهنگی لازم وجود ندارد و میل به جنگیدن برای یکدیگر را نمیبینم. من نمیخواهم با تیمی بیروح کار کنم؛ هرکس باید مسئولیت خود را بپذیرد. البته من هم نخستین کسی هستم که باید پاسخگو باشم.
کونته همچنین عملکرد شخصی خود را نیز مورد نقد قرار داد و افزود:
تغییر در فوتبال یکشبه اتفاق نمیافتد. باید همان اشتیاق و انگیزه فصل قبل را بازیابیم. وقتی انرژی لازم را در بازیکنان نمیبینم، یعنی خودم نیز در انجام وظایفم کوتاهی کردهام.
طبق گزارش رسانههای ورزشی ایتالیا، قرار است کونته در روزهای آینده با اورلیو دیلورنتیس، رئیس باشگاه ناپولی، دیدار کند؛ ملاقاتی که احتمالاً نقش تعیینکنندهای در آینده نیمکت این تیم خواهد داشت. برخی منابع حتی از احتمال استعفای زودهنگام کونته خبر دادهاند، هرچند هنوز تصمیم نهایی در اینباره گرفته نشده است.