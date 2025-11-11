به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ در حالی که به تیم ملی کشورش دعوت شده بود و قرار بود در دو بازی دوستانه و رسمی با لتونی و ولز آن‌ها را همراهی کند با بداقبالی رو به رو شد و در آخرین بازی سرخپوشان با مصدومیت مواجه شد.

این بازیکن با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است در فیفادی به تهران بازگردد تا در این جا برنامه درمانی و فیزیوتراپی خود را دنبال کند.

باکیچ بامداد روز پنج‌شنبه هفته جاری به تهران بازخواهد گشت.

انتهای پیام/