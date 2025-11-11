ملی پوش مونتهنگرویی پرسپولیس در راه تهران
ملیپوش مونته نگرویی پرسپولیس که به تیم ملی کشورش دعوت شده بود برای پیگیری برنامه درمانی خود عازم تهران میشود.
به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ در حالی که به تیم ملی کشورش دعوت شده بود و قرار بود در دو بازی دوستانه و رسمی با لتونی و ولز آنها را همراهی کند با بداقبالی رو به رو شد و در آخرین بازی سرخپوشان با مصدومیت مواجه شد.
این بازیکن با هماهنگیهای صورت گرفته قرار است در فیفادی به تهران بازگردد تا در این جا برنامه درمانی و فیزیوتراپی خود را دنبال کند.
باکیچ بامداد روز پنجشنبه هفته جاری به تهران بازخواهد گشت.