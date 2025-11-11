فینال انتقامی فوتسال ایران از راه رسید

به گزارش ایلنا، پس از دومی در مرحله گروهی و نمایش‌هایی نه‌چندان قانع‌کننده به ویژه مقابل افغانستان، تیم ملی فوتسال کشورمان روز یکشنبه با نمایشی دلچسب مقابل ازبکستان، جواز حضور در فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کرد تا اولین بازی مرحله گروهی و دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۴ این بار در فینال بازی‌های کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض تکرار شود.

مراکش که در مرحله گروهی تنها مقابل ایران با تساوی ۲-۲ متوقف شده بود، در مرحله نیمه‌نهایی به راحتی و با پیروزی ۶ بر ۳ از سد عربستان میزبان گذشت و حالا شاگردان شمسایی در یک نبرد انتقامی برای قهرمانی در بازی‌های کشورهای اسلامی، مقابل مراکش قرار می‌گیرند؛ رقابتی که نشان می‌دهد در رشته فوتسال، سطح کیفی این مسابقات از اعتبار بالایی برخوردار است.

فینال رقابت‌های کشورهای اسلامی، آخرین میدان تیم ملی فوتسال ایران در سال ۲۰۲۵ خواهد بود؛ دیداری که شاگردان وحید شمسایی پس از آن به تعطیلات می‌روند و تا آغاز جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ دیگر دیداری رسمی نخواهند داشت. ایران در جام ملت‌ها با سه تیم افغانستان، مالزی و عربستان سعودی همگروه است. از همین‌رو، پیروزی در این بازی برای تیم ملی اهمیتی دوچندان دارد چراکه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جایگاه ایران در رنکینگ جهانی پایان سال داشته باشد و در عین حال، بزرگترین برد دوران سرمربیگری شمسایی روی نیمکت تیم ملی را رقم بزند. در آن سوی میدان، مراکش با شکست اسپانیا در دیداری دوستانه پا به این رقابت‌ها گذاشت و اکنون در جمع شش تیم برتر فوتسال جهان قرار دارد. شیرهای اطلس که در سال ۲۰۲۳ عنوان بهترین تیم سال را از آن خود کردند، در چهار تقابل اخیر برابر ایران شکست‌ناپذیر بوده‌اند و همین آمار، حساسیت فینال پیش‌رو را افزایش داده است.

رویارویی ایران و مراکش در سال‌های اخیر به یکی از پرتنش‌ترین و پرهیجان‌ترین جدال‌های فوتسال جهان تبدیل شده است؛ تقابلی که رنگ و بوی انتقام نیز دارد. حذف تلخ ایران از جام جهانی ۲۰۲۴ توسط قهرمان آفریقا هنوز از ذهن فوتسالیست‌های ایرانی پاک نشده و شاگردان شمسایی این‌بار با انگیزه‌ای مضاعف به دنبال جبران آن ناکامی و فتح جام کشورهای اسلامی هستند. از سویی دیگر کسب طلا در این مسابقات، به پروژه جدید تیم ملی فوتسال با وحید شمسایی پس از ابقای این سرمربی روی نیمکت تیم ملی اعتبار می‌بخشد و به همین دلیل این مسابقه اهمیت بالایی برای فدراسیون فوتبال، کادر فنی تیم ملی فوتسال و ستارگان فوتسال ایران دارد که همواره نشان داده‌اند در رقابت‌های آسیایی، رقیب قدرتمندی برای دیگر تیم‌ها هستند. ن

تایج بازی‌های اخیر تیم ملی فوتسال ایران و مراکش در رقابت‌های مختلف از جمله جام جهانی ۲۰۲۴، ما را بابت فینال کشورهای اسلامی نگران می‌کند اما به هر روی، ایران در فوتسال نشان داده که در فینال‌ها و بازی‌های بزرگ، موفق عمل می‌کند و امیدواریم که بازی امروز، یکی دیگر از این روزهای بزرگ باشد.

