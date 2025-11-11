توضیحات تاجرنیا درباره وضعیت مدیرعاملی استقلال و پنجره نقلوانتقالاتی
رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال از ثبات نسبی در این باشگاه خبر داد و اعلام کرد که بهزودی مدیرعامل جدید معرفی میشود.
به گزارش ایلنا، پس از استعفای علی نظری جویباری از سمت مدیرعاملی استقلال در اواخر پنجره تابستانی نقلوانتقالات، هنوز مدیرعامل جدید این باشگاه معرفی نشده است. در این مدت، علی تاجرنیا بهعنوان نماینده تامالاختیار هلدینگ خلیج فارس در امور استقلال، وظایف مدیرعامل را برعهده داشته است.
موضوع انتخاب مدیرعامل جدید استقلال یکی از دغدغههای اصلی هواداران و اهالی فوتبال در هفتههای اخیر بوده است. در همین رابطه، علی تاجرنیا درباره زمان انتخاب مدیرعامل جدید گفت:«صحبتی شده بود مبنی بر اینکه سرپرست مدیرعاملی تنها برای مدت مشخصی میتواند فعالیت کند. ما این موضوع را از واحد حقوقی هلدینگ استعلام گرفتیم و مشخص شد که چنین محدودیتی وجود ندارد. با این حال، قصد نداریم این وضعیت را طولانی کنیم. همانطور که پیشتر هم گفتم، هدف ما تثبیت شرایط است، اما در عین حال به دنبال فردی هستیم که با مجموعه همراه باشد و بتواند مسئولیت را برعهده بگیرد.»
سرپرست مدیرعاملی استقلال افزود:«در حال حاضر باشگاه استقلال به ثبات نسبی رسیده و شرایط مطلوبی دارد. بنابراین هر تغییری که موجب دگرگونی در سیاستها یا رویکردهای فعلی شود، مورد تأیید ما نیست. با این وجود، فکر میکنم معرفی مدیرعامل جدید بهزودی انجام خواهد شد.»
تاجرنیا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه نیز اشاره کرد و گفت:«خیلی امیدواریم. با توجه به وکیل زبردستی که در اختیار داریم و مدارک مهمی که در مرحله اول بهدرستی بارگذاری نشده بود اما اکنون در دسترس است، و همچنین مذاکرات خوبی که با منتظر محمد در حال انجام است، امیدواریم بتوانیم در مرحله نخست دستور موقت بگیریم و در نهایت رأی نهایی را به نفع باشگاه کسب کنیم.»
وی همچنین درباره انتخاب شهر اراک بهعنوان میزبان دربی توضیح داد:«تعیین محل برگزاری مسابقه در اختیار تیم میزبان است و ما هم به تصمیم آنها احترام میگذاریم. دربی در شهرستانها میتواند برای هواداران آن مناطق تجربهای تازه و هیجانانگیز باشد. امیدوارم شاهد یک بازی تماشاگرپسند و پرهیجان باشیم.»