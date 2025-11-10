به گزارش ایلنا، فینال رقابت‌های تنیس روی میز مردان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز در ریاض برگزار شد و تیم ملی ایران با ترکیب بنیامین فرجی، سیدمحمد موسوی‌تبار و امیرحسین هدایی به مصاف تیم قزاقستان رفت.

در آغاز این دیدار، تیم دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و سیدمحمد موسوی‌تبار مقابل آلن کومانگالیف و آیدوس کنژیگولوف از قزاقستان قرار گرفت و با نتایج ۱۴–۱۶، ۱۱–۵ و ۱۴–۱۶ شکست خورد.

در ادامه، امیرحسین هدایی در نخستین مسابقه انفرادی با نتایج ۱۱–۴، ۱۱–۶ و ۱۳–۱۱ مغلوب کرایلی سیمنکو شد. در بازی دوم انفرادی نیز بنیامین فرجی برابر آلن کومانگالیف با نتایج ۱۱–۵، ۱۱–۶ و ۱۱–۸ شکست خورد تا ایران با نتیجه نهایی ۸ بر یک مغلوب قزاقستان شود و عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند.

تیم ملی ایران پیش از این در مرحله نیمه‌نهایی در دیداری حساس و نزدیک موفق شده بود تیم الجزایر را شکست دهد و به فینال برسد.

در بخش بانوان نیز تیم مصر با برتری ۸ بر ۵ مقابل ترکیه قهرمان شد و ترکیه در جایگاه دوم ایستاد.

