نقره تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی

نقره تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی
تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در دیدار فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی برابر قزاقستان شکست خورد و به مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

به گزارش ایلنا،  فینال رقابت‌های تنیس روی میز مردان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز در ریاض برگزار شد و تیم ملی ایران با ترکیب بنیامین فرجی، سیدمحمد موسوی‌تبار و امیرحسین هدایی به مصاف تیم قزاقستان رفت.

در آغاز این دیدار، تیم دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و سیدمحمد موسوی‌تبار مقابل آلن کومانگالیف و آیدوس کنژیگولوف از قزاقستان قرار گرفت و با نتایج ۱۴–۱۶، ۱۱–۵ و ۱۴–۱۶ شکست خورد.

در ادامه، امیرحسین هدایی در نخستین مسابقه انفرادی با نتایج ۱۱–۴، ۱۱–۶ و ۱۳–۱۱ مغلوب کرایلی سیمنکو شد. در بازی دوم انفرادی نیز بنیامین فرجی برابر آلن کومانگالیف با نتایج ۱۱–۵، ۱۱–۶ و ۱۱–۸ شکست خورد تا ایران با نتیجه نهایی ۸ بر یک مغلوب قزاقستان شود و عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند.

تیم ملی ایران پیش از این در مرحله نیمه‌نهایی در دیداری حساس و نزدیک موفق شده بود تیم الجزایر را شکست دهد و به فینال برسد.

در بخش بانوان نیز تیم مصر با برتری ۸ بر ۵ مقابل ترکیه قهرمان شد و ترکیه در جایگاه دوم ایستاد.

 

