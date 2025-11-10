کسب مدال برنز توسط تیم کامپوند بانوان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، تیم کامپوند بانوان کشورمان با ترکیب فاطمه باقری، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا به مصاف تیم چین‌تایپه رفت و با نتیجه 234 بر 227 به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه‌نهایی شد. تیم ایران در دیدار نیمه‌نهایی با نتیجه 237 بر 227 مقابل کره‌جنوبی شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. تیم ایران در دیدار رده‌بندی به مصاف تیم بنگلادش رفت و با نتیجه 227 بر 224 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

تیم ریکرو مردان کشورمان با ترکیب رضا شبانی، محمدحسین گلشنی و صادق اشرفی در دور نخست مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا به مصاف تیم تاجیکستان رفت و با نتیجه 6 بر صفر به پیروزی رسید. تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم ازبکستان رفت و با نتیجه 5 بر یک شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

