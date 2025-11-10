مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا؛
کسب مدال برنز توسط تیم کامپوند بانوان
تیم کامپوند بانوان کشورمان در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در بنگلادش به مدال برنز دست یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، تیم کامپوند بانوان کشورمان با ترکیب فاطمه باقری، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا به مصاف تیم چینتایپه رفت و با نتیجه 234 بر 227 به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمهنهایی شد. تیم ایران در دیدار نیمهنهایی با نتیجه 237 بر 227 مقابل کرهجنوبی شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. تیم ایران در دیدار ردهبندی به مصاف تیم بنگلادش رفت و با نتیجه 227 بر 224 به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.
تیم ریکرو مردان کشورمان با ترکیب رضا شبانی، محمدحسین گلشنی و صادق اشرفی در دور نخست مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا به مصاف تیم تاجیکستان رفت و با نتیجه 6 بر صفر به پیروزی رسید. تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم ازبکستان رفت و با نتیجه 5 بر یک شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی بازماند.