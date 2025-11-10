خبرگزاری کار ایران
شکست بانوان پینگ‌پنگ ایران مقابل ترکیه و کسب مدال برنز
تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مقابل ترکیه شکست خورد و با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

به گزارش ایلنا،   در دیدار مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، تیم ملی بانوان ایران برابر ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ مغلوب شد و از صعود به فینال بازماند.

در آغاز این دیدار، ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی در بخش دوبل به مصاف ییلماز آزگ و اژه هاراچ از ترکیه رفتند که در سه گیم پیاپی با نتایج ۱۲ بر ۱۴، ۶ بر ۱۱ و ۷ بر ۱۱ شکست خوردند.

در ادامه مسابقات انفرادی، شیما صفایی با عملکردی درخشان موفق شد سیبل آلتین کایا را با نتایج ۴ بر ۱۱، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۷ شکست دهد و تنها پیروزی ایران را در این دیدار رقم بزند.

ندا شهسواری نیز در بازی دوم انفرادی مقابل اژه هاراچ با نتایج ۱۱ بر ۱۳، ۵ بر ۱۱ و ۱۲ بر ۱۰ شکست خورد. در آخرین بازی هم ستایش ایلوخانی برابر سیبل آلتین کایا قرار گرفت و با نتیجه ۸ بر ۱۱ مغلوب شد تا ترکیه با برتری ۸ بر ۲ به فینال برسد.

ملی‌پوشان کشورمان پیش از این در مراحل ابتدایی، با پیروزی برابر تیم‌های بحرین و اوگاندا راهی نیمه‌نهایی شده بودند و در نهایت با کسب مدال برنز به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

