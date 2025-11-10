به گزارش ایلنا، در دیدار مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، تیم ملی بانوان ایران برابر ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ مغلوب شد و از صعود به فینال بازماند.

در آغاز این دیدار، ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی در بخش دوبل به مصاف ییلماز آزگ و اژه هاراچ از ترکیه رفتند که در سه گیم پیاپی با نتایج ۱۲ بر ۱۴، ۶ بر ۱۱ و ۷ بر ۱۱ شکست خوردند.

در ادامه مسابقات انفرادی، شیما صفایی با عملکردی درخشان موفق شد سیبل آلتین کایا را با نتایج ۴ بر ۱۱، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۷ شکست دهد و تنها پیروزی ایران را در این دیدار رقم بزند.

ندا شهسواری نیز در بازی دوم انفرادی مقابل اژه هاراچ با نتایج ۱۱ بر ۱۳، ۵ بر ۱۱ و ۱۲ بر ۱۰ شکست خورد. در آخرین بازی هم ستایش ایلوخانی برابر سیبل آلتین کایا قرار گرفت و با نتیجه ۸ بر ۱۱ مغلوب شد تا ترکیه با برتری ۸ بر ۲ به فینال برسد.

ملی‌پوشان کشورمان پیش از این در مراحل ابتدایی، با پیروزی برابر تیم‌های بحرین و اوگاندا راهی نیمه‌نهایی شده بودند و در نهایت با کسب مدال برنز به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

انتهای پیام/