نامه پیشکسوتان و قهرمانان سوارکاری به وزیر ورزش: انتخابات فدراسیون باید سالم برگزار شود
جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان رشته سوارکاری با ارسال نامهای به احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، خواستار برگزاری سالم و بهموقع انتخابات فدراسیون سوارکاری شدند.
به گزارش ایلنا، این نامه که توسط علی مجتهدزاده، وکیل پایهیک دادگستری، خطاب به وزیر ورزش و جوانان تنظیم شده، با امضای ۲۱ نفر از فعالان، قهرمانان و مربیان پیشکسوت سوارکاری ارسال شده و یک نسخه از آن نیز برای رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ارسال گردیده است.
در بخشی از متن این نامه آمده است: «جناب آقای دکتر دنیامالی، با توجه به سوابق مدیریتی و ورزشی حضرتعالی، مستحضرید که تزلزل مدیریتی در رأس سازمانها میتواند آثار سوء بلندمدتی برای هر حوزهای بر جای بگذارد. متأسفانه فدراسیون سوارکاری از مدتها پیش با سرپرست اداره میشود و این وضعیت، ثبات و چشمانداز این رشته را متزلزل کرده و حتی موجب برخی حواشی شده است.»
در ادامه، امضاکنندگان با تأکید بر ضرورت برگزاری بهموقع انتخابات فدراسیون در پنجم آذرماه تصریح کردهاند:«از حضرتعالی انتظار میرود نظارت ویژهای بر فرآیند برگزاری انتخابات داشته باشید تا از هرگونه تعویق یا سوءتدبیر که ممکن است منجر به ابطال انتخابات شود، جلوگیری شد. تداوم این وضعیت، میتواند خسارت جبرانناپذیری برای ورزش سوارکاری کشور به همراه داشته باشد.»
در پایان نامه نیز از وزیر ورزش و جوانان خواسته شده است تا با حمایت و نظارت خود، شرایط انتخاب مدیری شایسته و آشنا به مسائل فنی و اجرایی این رشته را فراهم کند:«امیدواریم با برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم، فردی دلسوز و متخصص از میان اهالی این رشته به ریاست فدراسیون انتخاب شود تا آینده سوارکاری ایران مایه افتخار کشور و میراثی ماندگار از دوره وزارت حضرتعالی باشد.»
این نامه به امضای نورمحمد حبیبی، حمید حاجیکَندی، نصرت وجدانی، اسفندیار هوشمند، رضا قدیری، همایون وجدانی، علیرضا خوشدل، مجید شریفی، علیرضا عامری، علی رحمتی، دانیال محزون، ملیکا غروی، مجتبی مکارینژاد، شراگیم حبیبی، کامیار وجدانی، امیر زاهدی، وحید حاجیکَندی، محمدحسن مکارینژاد، فائزه غروی، رامین شهابی و حسین رضایی رسیده است.