شماره هفت پرسپولیس مهره کلیدی تیم اوسمار
سروش رفیعی ارتباط خوبی با اوسمار دارد و توانست خواستههای مربی برزیلی را در بازی استقلال خوزستان پیاده کند
به گزارش ایلنا، حضور اوسمار در پرسپولیس برای برای هیچ بازیکنی مثل سروش رفیعی مثبت نیست؛ آنها رابطهای صمیمانه، نزدیک و حتی فراتر از یک شاگرد و مربی با یکدیگر دارند. سروش یک فوتبالیست اجتماعی و مسلط به زبان انگلیسی است و این موضوع در تعامل با مربیان خارجی به او کمک ویژهای میکند و در شرایطی که اوسمار هنوز تعداد زیادی از بازیکنان اسکواد فعلی خود را به نسبت دوره قبلی کاری در ایران نمیشناسد، طبیعی است که از سروش رفیعی و سایر قدیمیهایی که در دوره قبلی با آنها کار کرده بود، کمک بگیرد.
پرسپولیس به نسبت دو سال پیش که با اوسمار قهرمان ایران شد، دچار تغییرات بنیادینی شده و از آن تیم، بازیکنان مهمی مثل مهدی ترابی، علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، عیسی آلکثیر، وحید امیری، فرشاد فرجی و ... از جمع قرمزها جدا شدهاند و اوسمار از جمع بازیکنان فعلی حاضر در ترکیب اصلی پرسپولیس، تعدادی را نمیشناسد و با روحیاتشان آشنا نیست. در این شرایط همفکری با هسته بازیکنان با تجربه تیم و کاپیتانها، از جمله سروش رفیعی، مرتضی پورعلیگنجی، امید عالیشاه، میلاد سرلک، علی علیپور و ... به کسب نتیجه مطلوب پرسپولیس احتمالاً کمک خواهد کرد.
جالب اینجاست که سروش هم در دو بازی گذشته از بهترینهای تیمش بوده و انگار جان تازهای گرفته است. او در بازی استقلال خوزستان که رسما ستاره تیمش بود و در مسابقه قبلی مقابل تراکتور هم بازیکنی دونده، الهامبخش و به نوعی پایهگذار گل مساویای که تراکتور را از یک برد بسیار مهم و روحیه بخش محروم کرد، بود. اگر پرسپولیس به نتیجه مطلوبش در پایان این فصل برسد، حتماً مسابقه تراکتور و آن خطای هوشمندانهای که سروش از مهدی هاشم نژاد گرفت، جای مهمی در اتفاقات این فصل خواهد داشت.