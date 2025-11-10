شماره هفت پرسپولیس مهره کلیدی تیم اوسمار

به گزارش ایلنا، حضور اوسمار در پرسپولیس برای برای هیچ بازیکنی مثل سروش رفیعی مثبت نیست؛ آنها رابطه‌ای صمیمانه، نزدیک و حتی فراتر از یک شاگرد و مربی با یکدیگر دارند. سروش یک فوتبالیست اجتماعی و مسلط به زبان انگلیسی است و این موضوع در تعامل با مربیان خارجی به او کمک ویژه‌ای می‌کند و در شرایطی که اوسمار هنوز تعداد زیادی از بازیکنان اسکواد فعلی خود را به نسبت دوره قبلی کاری در ایران نمی‌شناسد، طبیعی است که از سروش رفیعی و سایر قدیمی‌هایی که در دوره قبلی با آنها کار کرده بود، کمک بگیرد.

پرسپولیس به نسبت دو سال پیش که با اوسمار قهرمان ایران شد، دچار تغییرات بنیادینی شده و از آن تیم، بازیکنان مهمی مثل مهدی ترابی، علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، عیسی آل‌کثیر، وحید امیری، فرشاد فرجی و ... از جمع قرمزها جدا شده‌اند و اوسمار از جمع بازیکنان فعلی حاضر در ترکیب اصلی پرسپولیس، تعدادی را نمی‌شناسد و با روحیات‌شان آشنا نیست. در این شرایط همفکری با هسته بازیکنان با تجربه تیم و کاپیتان‌ها، از جمله سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی، امید عالیشاه، میلاد سرلک، علی علیپور و ... به کسب نتیجه مطلوب پرسپولیس احتمالاً کمک خواهد کرد.

جالب اینجاست که سروش هم در دو بازی گذشته از بهترین‌های تیمش بوده و انگار جان تازه‌ای گرفته است. او در بازی استقلال خوزستان که رسما ستاره تیمش بود و در مسابقه قبلی مقابل تراکتور هم بازیکنی دونده، الهام‌بخش و به نوعی پایه‌گذار گل مساوی‌ای که تراکتور را از یک برد بسیار مهم و روحیه بخش محروم کرد، بود. اگر پرسپولیس به نتیجه مطلوبش در پایان این فصل برسد، حتماً مسابقه تراکتور و آن خطای هوشمندانه‌ای که سروش از مهدی هاشم نژاد گرفت، جای مهمی در اتفاقات این فصل خواهد داشت.

انتهای پیام/