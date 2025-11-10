خبرگزاری کار ایران
احتمال ادامه اعتصاب استقلالی‌ها قوت گرفت

احتمال ادامه اعتصاب استقلالی‌ها قوت گرفت
بازیکنان استقلال خوزستان همچنان دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش ایلنا، استقلال خوزستان از ابتدای فصل جاری با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم کرده‌ است. اعضای این تیم با گذشت 10 هفته از رقابت های لیگ برتر هیچ پولی از باشگاه خود دریافت نکردند و همین مسئله سبب شد تا قبل از مسابقه با پرسپولیس دست به اعتصاب بزنند و در نهایت با حواشی فراوان و بدون یک جلسه تمرین در این دیدار حضور یابند.

استقلال خوزستان بعد از شکست مقابل پرسپولیس، همچنان شرایط خوبی ندارد و اعضای تیم در انتظار آن هستند تا مسئولان باشگاه مبلغی را به آنها پرداخت کنند.

با توجه به فرا رسیدن فیفادی ، امیر خلیفه اصل سرمربی استقلالی‌ها تمرینات تیم را سه روز تعطیل کرده و قرار است از فردا(سه شنبه) دور جدید تمرینات شروع شود.

در این بین قرار بر این بوده که اعضای تیم تا قبل از شروع تمرینات در روز سه شنبه مبلغی از قراردادهای خود را دریافت کنند، اما تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده است.

در چنین شرایطی احتمال اینکه بازیکنان استقلال خوزستان فردا بار دیگر دست به اعتصاب بزنند و در تمرین شرکت نکنند، وجود دارد. مسئولان باشگاه در تلاش هستند تا فردا مبلغی را به حساب بازیکنان و کادرفنی واریز کنند، اما فعلا در این خصوص به نتایج مطلوبی دست نیافتند و این مسئله می تواند بر مشکلات باشگاه آبی پوش خوزستانی اضافه کند.

