اینتر با غلبه بر لاتزیو صدرنشین شد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال اینتر در آخرین بازی هفته یازدهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) در دیداری خانگی میزبان لاتزیو در ورزشگاه سن‌سیرو بود و موفق شد این مسابقه را با نتیجه 2 بر صفر به سود خود رقم بزند.

برای نراتزوری در این دیدار؛ لائوتارو مارتینس (3) و یوان آنگه‌بونی (63) گلزنی کردند؛ ضمن اینکه یک گل پیوتر زیلینسکی در دقیقه 66 نیز توسط VAR رد شد.

بدین ترتیب و در پایان هفته یازدهم؛ اینتر با 24 امتیاز صدرنشین است، رُم با همین تعداد امتیاز در رده دوم قرار دارد و میلان 22 امتیازی بالاتر از ناپولی با همین تعداد امتیاز در رده سوم ایستاده است.

