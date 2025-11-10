اینتر با غلبه بر لاتزیو صدرنشین شد
تیم فوتبال اینتر بازی خانگی مقابل لاتزیو را با پیروزی پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال اینتر در آخرین بازی هفته یازدهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (یکشنبه) در دیداری خانگی میزبان لاتزیو در ورزشگاه سنسیرو بود و موفق شد این مسابقه را با نتیجه 2 بر صفر به سود خود رقم بزند.
برای نراتزوری در این دیدار؛ لائوتارو مارتینس (3) و یوان آنگهبونی (63) گلزنی کردند؛ ضمن اینکه یک گل پیوتر زیلینسکی در دقیقه 66 نیز توسط VAR رد شد.
بدین ترتیب و در پایان هفته یازدهم؛ اینتر با 24 امتیاز صدرنشین است، رُم با همین تعداد امتیاز در رده دوم قرار دارد و میلان 22 امتیازی بالاتر از ناپولی با همین تعداد امتیاز در رده سوم ایستاده است.