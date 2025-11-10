کونته: یا من درست کار نمیکنم یا بازیکنانم دیگر گوش نمیدهند
آنتونیو کونته پس از شکست ناپولی مقابل بولونیا در ورزشگاه دالآرا، با لحنی تند از عملکرد شاگردانش انتقاد کرد و از کمبود اشتیاق و انرژی در تیمش گفت.
به گزارش ایلنا، سرمربی ناپولی در نشست خبری اظهار داشت:
بولونیا از هر نظر پرانرژیتر از ما بود، اما چیزی که آزاردهندهتر است، اشتیاق بیشتر آنها بود. این باید برای ما زنگ خطر باشد. از شروع فصل پنج بار باختهایم و این یعنی باید به خودمان نگاه کنیم. بولونیا تنها دو روز پیش در اروپا بازی کرده بود، اما با انگیزه و جنگندگی بالا وارد زمین شد، در حالی که ما حداقل تلاش را انجام دادیم و بعد از آن فروپاشیدیم. از ابتدای فصل، انرژی مثبتی در تیم نمیبینم.
ناپولی که در دو دیدار گذشته نیز برابر کومو و آینتراخت فرانکفورت به تساوی بدون گل رضایت داده بود، حالا سه بازی پیاپی است که موفق به گلزنی نشده و در نیمه دوم دیدار با بولونیا تنها ۰.۰۵ امید گل ثبت کرده است.
با وجود انتقاد رسانهها از راسموس هویلوند، کونته از مهاجم جوان خود دفاع کرد و گفت:
به نظرم او بهترین بازیکن ما بود. خوب جنگید، فضا ساخت و لوکومی برای مهارش مشکل داشت. گل نزدن تنها معیار یک مهاجم نیست؛ ما باید بهتر حمایتش میکردیم.
کونته در ادامه با نگرانی از وضعیت روحی تیمش گفت:
پنهان نمیکنم که نگرانم. وقتی تیمی مدعی پنج باخت دارد، یعنی مشکلی جدی وجود دارد. فصل گذشته قهرمان شدیم و حالا شاید در دام همان اشتباهی افتادهایم که معمولاً بعد از قهرمانی رخ میدهد: اعتمادبهنفس بیش از حد. حس میکنم انرژی تیم تغییر کرده است؛ دیگر آن روحیه مثبت را نمیبینم. چهار ماه است تلاش میکنم این انگیزه را برگردانم اما موفق نشدهام. یعنی یا من کارم را درست انجام نمیدهم، یا بعضی از بازیکنان دیگر نمیخواهند گوش کنند.