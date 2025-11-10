گواردیولا: از نیمه دوم خوشم نیامد، اما هفتهای فوقالعاده داشتیم
پپ گواردیولا پس از پیروزی قاطع منچسترسیتی مقابل لیورپول، از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد، هرچند اعتراف داشت از نیمه دوم بازی چندان خوشش نیامده است.
به گزارش ایلنا، سرمربی سیتی در نشست خبری پس از بازی گفت:
از نیمه دوم راضی نبودم، اما هفتهای فوقالعاده را پشت سر گذاشتیم. بازی مقابل لیورپول همیشه دشوار است، با این حال تیمم امشب با تمرکز بالا، ریتم سریع و نظم بینقص بازی کرد.
سیتی در دیداری که بر تمام دقایق آن تسلط داشت، با گلهای فودن، آلوارس و دوکو توانست یکی از جدیترین رقبای خود را در مسیر قهرمانی شکست دهد.
گواردیولا در تمجید از جرمی دوکو، وینگر جوان بلژیکی خود گفت:
فکر نمیکنم دوکو به یک گلزن تمامعیار تبدیل شود، اما او همیشه برای پیشرفت تلاش میکند و گوش میدهد. تواناییاش در دریبل زدن واقعاً خاص است. امشب مقابل کانر بردلی بازی کرد؛ بازیکنی که پیشتر دربارهاش تعریفهای زیادی شنیده بودم و واقعاً هم عملکرد خوبی داشت. اما دوکو توانست او را خنثی کند. امشب جرمی پرانرژی، تهاجمی و فوقالعاده بود.
سرمربی سیتی در ادامه از عملکرد نیکو اورایلی در مهار محمد صلاح نیز تمجید کرد و گفت:
صلاح سالهاست که کابوس ماست، همیشه با سرعتش تنبیهمان کرده. به نیکو گفتم باید جسورانه بازی کند و هر بار که صلاح توپ دارد، دو یا سه نفر نزدیکش باشند. دوکو، فودن و برناردو با هم عالی کار کردند و اجازه ندادند صلاح فضا پیدا کند. این نبردی تیمی بود و نیکو در آن رشد کرد. وقتی میتوانی بهترین وینگر دنیا را کنترل کنی، یعنی آمادهی مرحله بعدی هستی.
گواردیولا با لبخند اضافه کرد:
از این برد خیلی خوشحالم. از بازیکنان و اعضای کادر فنی تشکر میکنم که این هدیه زیبا را به من دادند. بازی مقابل مهمترین حریف ده سال اخیرمان همیشه خاص است. دیدن صلاح، فندایک و رابرتسون یادآور رقابتهای بزرگی است که در این سالها داشتیم. امیدوارم این رقابت ادامه پیدا کند، چون واقعاً لذتبخش است.
او در بخش دیگری از صحبتهایش درباره تفاوتهای تاکتیکی بازی گفت:
برای رایان شرکی کار سختتری بود چون فضا در سمت چپ بود نه راست، بهخاطر نوع دفاع لیورپول. اما برناردو، نیکو و فودن عالی بودند. تمرکز بالا، کنترل ریتم و اجرای دقیق وظایفشان همان چیزی بود که میخواستم. این همان منچسترسیتی است که همیشه در ذهنم دارم؛ تیمی منظم، آرام و در عین حال بیرحم.