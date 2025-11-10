واکنش آلونسو به تساوی رئال مادرید: مسیر لیگ طولانی است

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو پس از تساوی بدون گل رئال مادرید مقابل رایو وایه‌کانو تأکید کرد که خستگی بازیکنان و دشواری بازی در زمین حریف، اصلی‌ترین دلایل توقف تیمش بوده است.

سرمربی رئال مادرید در نشست خبری پس از پایان بازی گفت:

ما همیشه برای مسابقات سخت آماده‌ایم. بازی در زمین رایو هر سال چالش‌برانگیز است. امسال هم شرایط مشابهی داشتیم و برای پیش‌افتادن از آنها کار ساده‌ای نبود. دیدار امروز با ریتمی بالا و فضایی انتقالی پیش رفت؛ مسابقه‌ای پرشتاب و فیزیکی که کنترل آن آسان نبود.

آلونسو درباره عملکرد کلی تیمش توضیح داد:

بعد از بازی سنگینی که در آنفیلد داشتیم، می‌خواستیم در این دیدار هم نمایش خوبی ارائه کنیم، اما در این ورزشگاه واقعاً سخت است که بازی را در اختیار بگیریم. مسئله احساسی نیست؛ ما می‌دانیم لیگ مسیر طولانی‌ای دارد و باید گام‌به‌گام پیش برویم. امروز فقط موفق به گل‌زنی نشدیم.

او درباره وضعیت تیمش افزود:

نگران هستم چون می‌دانم رئال باید رشد کند و پیشرفت داشته باشد. باید از خودمان انتقاد سازنده کنیم. هنوز در ابتدای فصل هستیم و مسیر طولانی پیش رو داریم. باید توقع بالایی از خود داشته باشیم اما در عین حال تعادلمان را حفظ کنیم.

آلونسو در پاسخ به پرسشی درباره افت شدت بازی رئال گفت:

فکر نمی‌کنم شدت‌مان پایین آمده باشد. نه در همه نبردها پیروز شدیم و نه در همه باختیم. بازی بسیار فشرده و نزدیک بود، اما در ضدحملات نتوانستیم تعادل بازی را به سود خودمان تغییر دهیم.

سرمربی رئال درباره نیمه دوم نیز اظهار کرد:

در نیمه دوم، بازی از کنترل خارج شد و ریتم بالایی پیدا کرد. نتوانستیم موقعیت‌های کافی بسازیم و نظم تاکتیکی بازی از بین رفت.

او همچنین در واکنش به شایعات مربوط به بحران در رئال مادرید گفت:

ما جایگاه خودمان را می‌دانیم. چه در روزهای خوب و چه در زمان سختی باید تعادل‌مان را حفظ کنیم. لیگ طولانی است و همیشه سطح انتظار از رئال بالاست؛ اما برای همین شرایط ساخته شده‌ایم و با آن زندگی می‌کنیم.

در پایان، آلونسو درباره اینکه چرا بازیکنانی مثل اندریک و گونسالو فرصت بازی پیدا نکردند گفت:

در زمین مهاجمانی داشتیم که می‌توانستند برای حریف خطرساز باشند.

او درباره وضعیت فده والورده هم توضیح داد:

فده حالش خوب است. ترنت بعد از مصدومیت نیاز به زمان بیشتری دارد و از تعطیلات پیش‌رو برای بازسازی و بازگشت به فرم ایده‌آل استفاده خواهد کرد.

