قهرمانی لیگ برتر هدف اصلی استقلال ساپینتو

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، با گذشت 4 ماه از حضورش در فوتبال ایران، حالا به خوبی با فضای لیگ برتر، رقبا و حساسیت‌های آن آشنا شده است. او که در فصل اول سرمربیگری با استقلال با وجود نمایش‌های جذاب نتوانست جامی برای استقلال به ارمغان بیاورد، در فصل جاری با برنامه‌ای متفاوت و هدفگذاری مشخص پا به میدان گذاشته است. او به دنبال قهرمانی در لیگ برتر است. ساپینتو از ابتدای فصل بارها تأکید کرده که هدف اصلی‌اش بازگرداندن جام لیگ برتر به ویترین استقلال است و حتی در اظهاراتی رسمی وعده داده بود که این تیم در پایان فصل روی سکوی قهرمانی خواهد ایستاد. از همین رو، اگرچه استقلال در جام حذفی نیز حضور دارد و در گام نخست باید به مصاف تیم گمنامی به نام پادیاب خلخال برود، اما به نظر می‌رسد اولویت ذهنی و فنی ساپینتو همچنان رقابت‌های لیگ است.

ساپینتو قصد دارد در جام حذفی از ترکیب اصلی خود استفاده کند، اما این تصمیم بیشتر با هدف حفظ روحیه تیمی و جلوگیری از غافلگیری در برابر حریفان ضعیف اتخاذ شده است، نه به عنوان هدفی جدی برای فتح جام. ساپینتو به‌خوبی می‌داند که در فوتبال ایران، جام حذفی می‌تواند با یک لغزش کوچک از دست برود و به همین دلیل، نگاه بلندمدت او به سمت لیگ برتر متمرکز است؛ جایی که ثبات، عملکرد مداوم و پیروزی‌های پی در پی در دیدارهای کلیدی تعیین‌کننده قهرمان خواهد بود.

جالب است بدانیم که سرمربی استقلال در نشست‌های خود با بازیکنان تأکید کرده که برتری در بازی‌های مستقیم با مدعیان قهرمانی کلید اصلی فتح لیگ است. استقلال فصل را با پیروزی مهم برابر تراکتور تبریز آغاز کرد؛ تیمی که با جذب بازیکنان پرستاره و هزینه‌های سنگین یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شود. این برد روحیه‌ای مضاعف به تیم داد و نشان داد که استقلال در مواجهه با تیم‌های بزرگ، از آمادگی ذهنی و فنی بالایی برخوردار است و در واقع روی همان اصل که سرمربی‌اش تدوین کرده حرکت می‌کند.

در ادامه، استقلال باید در یکی از حساس‌ترین دیدارهای نیم‌فصل نخست خود، در هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف پرسپولیس برود. این دربی می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر قهرمانی استقلال تبدیل شود. ساپینتو به خوبی می‌داند که برد در دربی نه تنها سه امتیاز حیاتی دارد بلکه از نظر روانی نیز تیمش را چند پله بالاتر می‌برد و تعادل رقابت قهرمانی را به نفع استقلال تغییر می‌دهد. او به بازیکنانش گوشزد کرده که برتری در دربی به نوعی کلید قهرمانی در فصل جاری نیز خواهد بود. از سوی دیگر، دیدار با سپاهان اصفهان که قرار بود در هفته دهم برگزار شود، به دلیل درگیری استقلال در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به زمان دیگری موکول شده است. این تعویق، فرصتی طلایی برای سرمربی استقلال فراهم کرده تا پس از دربی با تمرکز کامل و برنامه‌ریزی دقیق‌تری به استقبال این بازی حساس برود.

ساپینتو در کنار لیگ داخلی، نگاه ویژه‌ای هم به لیگ قهرمانان آسیا دارد. او به دنبال ثبت عملکردی درخشان در این رقابت‌هاست، هرچند خودش نیز به خوبی می‌داند که موفقیت در آسیا به عوامل مختلفی چون مصدومیت‌ها و محرومیت، امکانات، تجربه بین‌المللی و حتی شانس وابسته است. استقلال در گروه دشواری قرار دارد و سرمربی پرتغالی بیشتر تمرکز خود را روی صعود از مرحله گروهی و نمایش قابل‌قبول در آسیا گذاشته است تا قهرمانی در این تورنمنت پیچیده. با این حال، در برنامه بلندمدت ساپینتو، قهرمانی در لیگ برتر جایگاه نخست را دارد. او معتقد است استقلال با ترکیب فعلی، در صورت ثبات و دوری از حاشیه، توانایی کسب این عنوان را دارد. ترکیب متوازن استقلال، حضور بازیکنان باتجربه در کنار جوانان باانگیزه و همچنین نظم تاکتیکی شکل‌گرفته در خط دفاع، از نقاط قوت این تیم محسوب می‌شود. نکته مهم اینجاست که ساپینتو به خوبی آموخته در فوتبال ایران، ثبات در نتیجه‌گیری برابر تیم‌های میانه و پایین جدول به اندازه پیروزی در دیدارهای بزرگ اهمیت دارد. از این رو، او در جلسات فنی تأکید کرده که استقلال باید در هر بازی با همان تمرکز و انگیزه‌ای ظاهر شود که مقابل تراکتور، پرسپولیس یا سپاهان بازی می‌کند.

در واقع استقلال قصد دارد با یک هدفگذاری روشن به جلو گام بردارد؛ تیمی که اگر بتواند در دیدارهای رودررو با مدعیان عملکردی مشابه بازی نخست برابر تراکتور داشته باشد، بی‌تردید یکی از شانس‌های اصلی قهرمانی خواهد بود. در عین حال، سرمربی پرتغالی می‌داند که قول قهرمانی که در آغاز فصل داده، شمشیری دولبه است؛ اگر آن را محقق کند، نامش در استقلال ماندگار می‌شود، اما در غیر این صورت، انتقادهای شدیدی در انتظارش خواهد بود.

اکنون باید دید ساپینتو در مسیر دشوار لیگ برتر و میان فشار رقابت‌های آسیایی، تا چه حد می‌تواند به وعده‌اش عمل کند و استقلال را پس از چند فصل دوباره بر بام فوتبال ایران بنشاند.

