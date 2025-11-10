خولیان آلوارز: فعلاً روی اتلتیکو تمرکز دارم
ستاره آرژانتینی، خولیان آلوارز، پس از ترک منچسترسیتی و پیوستن به اتلتیکو مادرید، در واکنش به شایعات حضور در بارسلونا گفت که فعلاً تمرکز خود را روی تیم فعلی گذاشته است.
به گزارش ایلنا، آلوارز اظهار داشت: صادقانه بگویم نمیدانم. من فقط میبینم که مردم در شبکههای اجتماعی چه میگویند. در اسپانیا مردم زیاد درباره من و بارسلونا صحبت میکنند اما الان روی اتلتیکو متمرکز هستم و قرار است بعد از پایان فصل، موضوعات را بررسی کنیم.
گفته میشود بارسلونا در جستوجوی جایگزین روبرت لواندوفسکی است و خولیان آلوارز، هری کین و ولاهوویچ گزینههای جدی این باشگاه برای فصل آینده هستند.