پیروزی مقتدرانه تیم ملی تنیس روی میز ایران مقابل عربستان
تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای کشورهای اسلامی با نتیجه قاطع ۸ بر ۱ برابر عربستان به برتری دست یافت و راهی نیمهنهایی شد.
به گزارش ایلنا، در دیدار دوبل بنیامین فرجی و سیدمحمد موسوی با نتایج ۱۱–۴، ۷–۱۱ و ۱۱–۹ تیم عربستان را شکست دادند. در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست با نتایج ۱۱–۹، ۱۲–۱۰ و ۱۲–۱۰ برابر علی کدراوی پیروز شد.
در دیدار پایانی، بنیامین فرجی با پیروزی ۱۱–۷، ۱۱–۶ و ۱۱–۶ مقابل عبدالعزیز بوشلیبی پیروزی نهایی تیم ایران را رقم زد. تیم ملی مردان ایران فردا برای صعود به دیدار نهایی مقابل الجزایر به میدان خواهد رفت.
پیش از این، تیم بانوان ایران نیز با صعود به نیمهنهایی، مدال برنز خود را قطعی کرده بود.