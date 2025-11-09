خبرگزاری کار ایران
پیشتازی ایران با طلای سامیار عبدلی در شنا

پیشتازی ایران با طلای سامیار عبدلی در شنا
در دومین روز مسابقات شنا بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، نمایندگان ایران در فینال ماده‌های مختلف به میدان رفتند و موفقیت‌های چشمگیری کسب کردند.

به گزارش ایلنا،  سامیار عبدلی در فینال ۵۰ متر آزاد با ثبت رکورد ۲۲:۴۴ ثانیه نخستین مدال طلای ایران در این دوره از رقابت‌ها و همچنین اولین طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورد. این شناگر ایرانی در مرحله نیمه‌نهایی زمان ۲۲:۵۳ و در مرحله مقدماتی ۲۲:۷۵ ثانیه را ثبت کرده بود.

در ماده ۵۰ متر پروانه، مهرشاد افقری با رکورد ۲۴:۴۴ موفق به کسب جایگاه هشتم شد و از صعود به سکوی مدال بازماند.

ملی‌پوشان ایران در فینال ۱۰۰ متر قورباغه و بخش تیمی ۴ در ۲۰۰ متر نیز با ترکیب محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران به رقابت پرداختند. هدایت این تیم برعهده خشایار حضرتی آشتیانی و مربیگری آن توسط محمد صادق طیران و اردلان ابراهیمان انجام شد.

