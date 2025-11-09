پیشتازی ایران با طلای سامیار عبدلی در شنا

به گزارش ایلنا، سامیار عبدلی در فینال ۵۰ متر آزاد با ثبت رکورد ۲۲:۴۴ ثانیه نخستین مدال طلای ایران در این دوره از رقابت‌ها و همچنین اولین طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورد. این شناگر ایرانی در مرحله نیمه‌نهایی زمان ۲۲:۵۳ و در مرحله مقدماتی ۲۲:۷۵ ثانیه را ثبت کرده بود.

در ماده ۵۰ متر پروانه، مهرشاد افقری با رکورد ۲۴:۴۴ موفق به کسب جایگاه هشتم شد و از صعود به سکوی مدال بازماند.

ملی‌پوشان ایران در فینال ۱۰۰ متر قورباغه و بخش تیمی ۴ در ۲۰۰ متر نیز با ترکیب محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران به رقابت پرداختند. هدایت این تیم برعهده خشایار حضرتی آشتیانی و مربیگری آن توسط محمد صادق طیران و اردلان ابراهیمان انجام شد.

