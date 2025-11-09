خبرگزاری کار ایران
پیروزی تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران مقابل اوگاندا

پیروزی تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران مقابل اوگاندا
تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض با برتری قاطع برابر اوگاندا راهی نیمه‌نهایی شد.

به گزارش ایلنا،  تیم دوبل ایران متشکل از ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی در آغاز رقابت‌ها با نتایج ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۶ حریف اوگاندایی خود را شکست داد. در ادامه، شیما صفایی در بخش انفرادی با نتایج ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۲ مقابل جودیت میرمبه به پیروزی رسید.

در آخرین مسابقه نیز ندا شهسواری با نتیجه ۸ بر ۱۱، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۵ از سد جمیماه ناکاوالا گذشت تا نتیجه نهایی ۳ بر صفر (۸ بر یک در امتیازات) به سود ایران رقم بخورد.

تیم ملی بانوان ایران با هدایت سیما لیموچی فردا برای صعود به فینال به مصاف ترکیه خواهد رفت. این پیروزی در حضور مهین فرهادی‌زاد، نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک، به دست آمد.

