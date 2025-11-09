اولین مدال ایران در ریاض با درخشش مریم بربط
کاروان ورزشی ایران در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، نخستین مدال خود را توسط مریم بربط، پرچمدار تیم، در رشته جودوی زنان به دست آورد.
به گزارش ایلنا، بربط در دیدار ردهبندی با غلبه بر جودوکار کامرونی موفق شد مدال برنز را برای تیم ایران کسب کند. او پیشتر در نخستین مبارزه خود برابر آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان شکست خورده بود، اما در ادامه با پیروزی مقابل مرضایم دویشونبکوا از قرقیزستان و سپس برتری در دیدار پایانی، به سکوی سوم رقابتها رسید.
مریم بربط که یکی از پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازیهای کشورهای اسلامی بود، با این موفقیت نخستین مدال ایران در رقابتهای امسال را رقم زد و نام خود را در تاریخ این رویداد به ثبت رساند.
پیش از این، امیرعباس چوپان در وزن ۹۰- کیلوگرم و الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- کیلوگرم از دور رقابتها کنار رفته بودند و سمیرا خاکخواه و ابوالفضل محمودی نیز در روز گذشته از کسب مدال بازماندند.