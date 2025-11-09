مربی بدنساز برزیلی به کادر فنی پرسپولیس اضافه میشود
جولیانو والیم مربی بدنساز اهل برزیل که سابقه فعالیت در تیمهایی چون سانتوس، اتلتیکو پارانائنزه و خورفکان امارات را در کارنامه دارد، امروز وارد امارات شد و قرار است پس از انجام هماهنگیهای نهایی، همراه با اوسمار ویهرا به تهران سفر کند تا به کادر فنی پرسپولیس بپیوندد.
به گزارش ایلنا، والیم که فصل گذشته نیز در تیم بوریرام تایلند از دستیاران اوسمار بود، در بازگشت دوبارهی این سرمربی برزیلی به نیمکت پرسپولیس، وظیفهی آمادهسازی بدنی بازیکنان را برعهده خواهد گرفت.
اوسمار ویهرا پس از برکناری وحید هاشمیان بار دیگر هدایت سرخپوشان را در دست گرفته و در تلاش است تا ترکیب کامل کادر فنی خود را نهایی کند. پرسپولیس در نخستین دیدار تحت هدایت او، مقابل استقلال خوزستان به پیروزی دست یافت و حالا با توجه به تعطیلات فیفادی، سرمربی برزیلی برای انجام امور شخصی به امارات سفر کرده است. طبق برنامه، او به همراه والیم طی روزهای آینده به تهران بازخواهد گشت تا تمرینات تیم را از سر بگیرد.