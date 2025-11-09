ترکیب رسمی منچسترسیتی و لیورپول اعلام شد

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام رسمی، لیورپول با هدایت آرنه اسلات با ترکیبی هجومی وارد میدان می‌شود. جورجی مامارداشویلی درون دروازه‌ی سرخ‌ها قرار دارد و در خط دفاعی کانر بردلی، ایبراهیما کوناته، ویرجیل فن‌دایک و اندی رابرتسون به میدان می‌روند. در میانه‌ی میدان نیز سه بازیکن کلیدی یعنی الکسیس مک‌آلیستر، رایان گراونبرخ و دومینیک سوبوسلای ترکیب خط میانی را تشکیل می‌دهند. خط حمله‌ی لیورپول با حضور فلوریان ویرتز، هوگو اکیتیکه و محمد صلاح شکل گرفته است.

در سوی مقابل، شاگردان پپ گواردیولا با ترکیب همیشگی و تهاجمی خود آماده‌ی این دیدار شده‌اند. جان‌لوئیجی دوناروما در چارچوب دروازه قرار دارد و در خط دفاعی، روبن دیاس، یوشکو گواردیول, متئو نونس و نیکو اورایلی به بازی گرفته شده‌اند. در خط میانی، نیکو گونزالس، فیل فودن و رایان چرکی بازی‌سازی خواهند کرد و در خط حمله، سه‌گانه‌ی خطرناک جرمی دوکو، ارلینگ هالند و برناردو سیلوا برای گلزنی تلاش می‌کنند.

رقابت لیورپول و منچسترسیتی همواره از دیدارهای سرنوشت‌ساز فوتبال انگلیس محسوب می‌شود و این بار نیز جدال تاکتیکی میان اسلات و گواردیولا می‌تواند مسیر قهرمانی در فصل جاری لیگ برتر را روشن‌تر کند.

