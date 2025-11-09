خبرگزاری کار ایران
بازی‌های کشورهای اسلامی - ریاض؛ صعود تیم ملی فوتسال به فینال

تیم ملی فوتسال با پیروزی مقابل ازبکستان به فینال بازی های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی توانست با نتیجه ۴ بر ۲ از سد ازبکستان عبور کرده و به فینال این رقابت‌ها را پیدا کند.

بازی با برتری ازبک‌ها شروع شد، با گلی که سادی‌یف شاهخدجان دقیقه سوم بازی زد اما ۲ دقیقه بعد مسعود یوسف جبران کرد و بازی را به تساوی کشاند.

ایران در ادامه نیمه اول موقعیت‌هاس خوبی برای برتری داشت که از دست رفتند تا سهم هر تیم از این نیمه فقط یک گل باشد.

نیمه‌دوم متفاوت از نیمه‌اول بود. با اینکه تا دقیقه نهم دروازه‌ها باز نشده بودند اما در عرض ۴ دقیقه ۴ گل زده شد که سهم ایران ۳ گل بود. ابتدا سالار آقاپور ایران را پیش انداخت، ۲ دقیقه بعد اکبر عثمان دوباره همه چیز را برابر کرد اما ۲ گل مسلم اولادقبا و علی خلیل‌وند ایران را پیش انداخت و به فینال نزدیک‌تر کرد.

ایران در حالی مقابل ازبکستان قرار گرفت که در مرحله مقدماتی با ۵ امتیاز در رده دوم گروه دوم بود و حریف با ۲ امتیاز بیشتر صدرنشین گروه دوم. حریف ایران در بازی بعدی امروز عربستان و مراکش مشخص می‌شود.

تیم ملی ایران در مرحله گروهی با مراکش و افغانستان مساوی کرده و تاجیکستان را شکست داده بود.

