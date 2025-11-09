خبرگزاری کار ایران
ابراهیم شیخ عضو هیات مدیره شمس آذر شد
در پایان جلسه هیات مدیره شمس آذر قزوین، ابراهیم شیخ به جمع اعضای هیات مدیره این باشگاه پیوست.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی باشگاه شمس آذر، ابراهیم شیخ که در حال حاضردر سمت معاون صنایع عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت حضور دارد، به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه انتخاب و معرفی شد. 

ابراهیم شیخ، مدیر و کارشناس باسابقه حوزه مدیریت و صنعت، دارای دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی است. شیخ عضو هیئت‌علمی سازمان مدیریت صنعتی است و به‌عنوان مشاور، مدرس دانشگاه و نویسنده مقالات و کتاب‌های تخصصی در حوزه مدیریت شناخته می‌شود. در سال ۱۴۰۳، او به‌عنوان معاون صنایع عمومی وزارت صمت منصوب شد تا مسئولیت توسعه و نظارتی کشور را بر عهده بگیرد.

ابراهیم شیخ که اصالتا قزوینی محسوب می‌شود، جدیدترین انتصاب باشگاه به عنوان عضو هیات مدیره محسوب می‌شود و در کنار دیگر اعضای این باشگاه از جمله عباس علایی مقدم (مدیرعامل)، امیرارسلان نجفیان، ایرج لطیفی، ایرج رحمانی و مهدی عبدیان کار را دنبال خواهد کرد.

