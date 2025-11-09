ابراهیم شیخ عضو هیات مدیره شمس آذر شد
در پایان جلسه هیات مدیره شمس آذر قزوین، ابراهیم شیخ به جمع اعضای هیات مدیره این باشگاه پیوست.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه شمس آذر، ابراهیم شیخ که در حال حاضردر سمت معاون صنایع عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت حضور دارد، به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه انتخاب و معرفی شد.
ابراهیم شیخ، مدیر و کارشناس باسابقه حوزه مدیریت و صنعت، دارای دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی است. شیخ عضو هیئتعلمی سازمان مدیریت صنعتی است و بهعنوان مشاور، مدرس دانشگاه و نویسنده مقالات و کتابهای تخصصی در حوزه مدیریت شناخته میشود. در سال ۱۴۰۳، او بهعنوان معاون صنایع عمومی وزارت صمت منصوب شد تا مسئولیت توسعه و نظارتی کشور را بر عهده بگیرد.
ابراهیم شیخ که اصالتا قزوینی محسوب میشود، جدیدترین انتصاب باشگاه به عنوان عضو هیات مدیره محسوب میشود و در کنار دیگر اعضای این باشگاه از جمله عباس علایی مقدم (مدیرعامل)، امیرارسلان نجفیان، ایرج لطیفی، ایرج رحمانی و مهدی عبدیان کار را دنبال خواهد کرد.