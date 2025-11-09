دعوت ۲۳ بازیکن به تیم ملی نوجوانان برای مقدماتی جام ملتها
فهرست ۲۳ نفره تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملتها اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فهرست نهایی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا به شرح زیر مشخص شد:
دروازهبانها
بردیا دری، ابوالفضل حسینی و مرتضی تدینی
مدافعان
محمدعلی رهنما، پویا اسمی، محمد بینیاز، سام گلگون، عباس رفیع، علی اصغرزاده، امیرماهان افروزیان و مبین امیری
هافبکها
ماهان بهشتی، امیرمحمد حسینی، پویا جعفری، امیرحسین امیرحسین حاج علی اکبری، محمدطاها کاویانی و یاسان جعفری
مهاجمان
امیرمحمد افراسیابی، امیرطاها محمدی مهر، امیرحسین طایفه، جعفر اسدی، امیررضا ولی پور و محمد قاسمی
شاگردان ارمغان احمدی باید ساعت ۱۸ فردا(دوشنبه) خود را در مرکز ملی فوتبال به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند و پس از برگزاری اردوی آماده سازی عازم هند شوند.
برنامه دیدارهای تیم ملی نوجوانان در گروه D مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال در شهر احمد آباد هند به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۴ نوامبر(۳ آذر)
چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)
چهارشنبه ۲۶ نوامبر(۵ آذر)
ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)
جمعه ۲۸ نوامبر(۷ آذر)
فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)
یکشنبه ۳۰ نوامبر(۹ آذر)
ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)