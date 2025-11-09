خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت ۲۳ بازیکن به تیم ملی نوجوانان برای مقدماتی جام ملت‌ها

دعوت ۲۳ بازیکن به تیم ملی نوجوانان برای مقدماتی جام ملت‌ها
کد خبر : 1711751
لینک کوتاه کپی شد.

فهرست ۲۳ نفره تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌ها اعلام شد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از  سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فهرست نهایی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا به شرح زیر مشخص شد:

دروازه‌بان‌ها

بردیا دری، ابوالفضل حسینی و مرتضی تدینی

مدافعان

محمدعلی رهنما، پویا اسمی، محمد بی‌نیاز، سام گلگون، عباس رفیع، علی اصغرزاده، امیرماهان افروزیان و مبین امیری

هافبک‌ها

ماهان بهشتی، امیرمحمد حسینی، پویا جعفری، امیرحسین امیرحسین حاج علی اکبری، محمدطاها کاویانی و یاسان جعفری

مهاجمان

امیرمحمد افراسیابی، امیرطاها محمدی مهر، امیرحسین طایفه، جعفر اسدی، امیررضا ولی پور و محمد قاسمی

شاگردان ارمغان احمدی باید ساعت ۱۸ فردا(دوشنبه) خود را در مرکز ملی فوتبال به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند و پس از برگزاری اردوی آماده سازی عازم هند شوند.

برنامه دیدارهای تیم ملی نوجوانان در گروه D مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال در شهر احمد آباد هند به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۴ نوامبر(۳ آذر)

چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر(۵ آذر)

ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر(۷ آذر)

فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر(۹ آذر)

ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ