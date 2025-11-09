حسین کنعانی و مرور خاطره خوش دربی اراک

به گزارش ایلنا، کنعانی‌زادگان در دیدار این هفته پرسپولیس برابر استقلال خوزستان، دومین گل تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا نقش کلیدی در پیروزی سه بر صفر شاگردان اوسمار ویه‌را ایفا کند. این مدافع ملی‌پوش که در فصل گذشته نیز با ضربات دقیق از روی نقطه پنالتی در دربی رفت و برگشت برابر استقلال گل زده بود، حالا بار دیگر توانست با خونسردی و دقت بالا، پرسپولیس را در مسیر پیروزی قرار دهد.

کنعانی‌زادگان فصل گذشته در دربی اراک یکی از به‌یادماندنی‌ترین گل‌های خود را برای پرسپولیس به ثمر رساند؛ گلی سه‌امتیازی از روی نقطه پنالتی که سرخ‌پوشان را در دیداری حساس به برتری رساند و حالا با انتخاب دوباره اراک به عنوان میزبان دربی این خاطره خوش برای کنعانی تکرار شده است.

مدافع شماره ۶ پرسپولیس، با اعتماد به‌نفس بالا جایگاه خود را به‌عنوان پنالتی‌زن اصلی تیم تثبیت کرده و باتوجه به اینکه در حضور علیپور، او پشت ضربه پنالتی ایستاد به نظر می‌رسد اگر در بازی‌های حساس پیش رو نیز پنالتی‌ای به سود سرخپوشان گرفته شود او پشت ضربه خواهد ایستاد.

کنعانی باتوجه به گلزنی در دو دربی فصل پیش لقب "حسین رفت و برگشت" را از هواداران پرسپولیس گرفته و باید دید در دربی هفته دوازدهم به عنوان یک چهره قابل توجه در شهرآوردها چه نمایشی خواهد داشت.

