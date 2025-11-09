پیروزی بربط مقابل حریفی از قرقیزستان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مریم بربط جودوکا وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان در اولین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان رو در روی آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و حذف شد اما راهی شانس مجدد شد و با مرضایم دویشونبکوا از قرقیزستان رو در رو شد و حریف خود را ایپون کرد و پیروز شد.

بربط یکی از پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌ها همبستگی کشورهای اسلامی بود.

پیش از این امیرعباس چوپان جودوکار کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابت‌ها کنار رفت و الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- با یک پیروزی و دو شکست از مسابقات حذف شد.

روز گذشته هم سمیرا خاک‌خواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.

لازم به ذکر است که مسابقات جودو در سالن فهد بن فیصل شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.

