خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال با معرفی بازیکنان

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال با معرفی بازیکنان
کد خبر : 1711592
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور بازیکنان تیم ملی در هتل المپیک، مرحله جدید اردوی تیم ملی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، پس از دعوت ٢۶ بازیکن به اردوی تیم ملی از سوی امیر قلعه‌نویی، بازیکنان دعوت شده پیش از ظهر امروز خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کردند تا مرحله جدید تمرینات تیم ملی آغاز شود.

بازیکنان پس از ورود به اردو و صرف ناهار امشب نخستین تمرین خود را برگزار خواهند کرد. خبر و تصاویر این تمرین در خروجی‌های رسانه‌ای فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.

تیم ملی روز پنجشنبه در نخستین دیدار خود در تورنمنت العین به مصاف تیم کیپ‌ورد می‌رود؛ تیمی که در هفته اخیر رقابتهای انتخابی جام جهانی، جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورد. مصر و ازبکستان، دو تیم دیگر راه یافته به جام جهانی، دیگر تیمهای این تورنمنت چهارجانبه هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ