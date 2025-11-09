آغاز اردوی تیم ملی فوتبال با معرفی بازیکنان
با حضور بازیکنان تیم ملی در هتل المپیک، مرحله جدید اردوی تیم ملی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، پس از دعوت ٢۶ بازیکن به اردوی تیم ملی از سوی امیر قلعهنویی، بازیکنان دعوت شده پیش از ظهر امروز خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کردند تا مرحله جدید تمرینات تیم ملی آغاز شود.
بازیکنان پس از ورود به اردو و صرف ناهار امشب نخستین تمرین خود را برگزار خواهند کرد. خبر و تصاویر این تمرین در خروجیهای رسانهای فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.
تیم ملی روز پنجشنبه در نخستین دیدار خود در تورنمنت العین به مصاف تیم کیپورد میرود؛ تیمی که در هفته اخیر رقابتهای انتخابی جام جهانی، جواز حضور در این رقابتها را به دست آورد. مصر و ازبکستان، دو تیم دیگر راه یافته به جام جهانی، دیگر تیمهای این تورنمنت چهارجانبه هستند.