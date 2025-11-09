خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی؛

دو ملی پوش ایران به نیمه‌نهایی ماده 100 متر کرال پشت رسیدند

دو ملی پوش ایران به نیمه‌نهایی ماده 100 متر کرال پشت رسیدند
کد خبر : 1711585
لینک کوتاه کپی شد.

محمدمهدی غلامی و هومر عباسی، دو شناگر ملی‌پوش کشورمان، در ماده 100 متر کرال پشت در دومین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رقابت کردند و به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند.

به گزارش ایلنا، در دومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض و در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، محمدمهدی غلامی و هومر عباسی در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت به آب زدند.

هومر عباسی در دسته ۱ خط ۳ با زمان ۵۷ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه و محمدمهدی غلامی در دسته ۲ خط ۶ با زمان ۵۸ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه به ترتیب با قرار گرفتن در مکان‌های سوم و دوازدهم این ماده، به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند که بعدازظهر برگزار خواهد شد.

در این ماده، ۲۴ شناگر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ