شکست پرهیزگار مقابل نماینده ترکیه

به گزارش ایلنا، الیاس پرهیزگار جودوکار وزن ۸۱- کیلوگرم کشورمان در دومین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان رو در روی ودات بایراک رنک از ترکیه قرار گرفت و ایپون شد و شکست خورد.

پیش از این امیرعباس چوپان جودوکار کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

روز گذشته هم سمیرا خاک‌خواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.

لازم به ذکر است که مسابقات جودو در سالن فهد بن فیصل شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود.

