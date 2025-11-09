بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض؛
شکست پرهیزگار مقابل نماینده ترکیه
به گزارش ایلنا، الیاس پرهیزگار جودوکار وزن ۸۱- کیلوگرم کشورمان در دومین بازی خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان رو در روی ودات بایراک رنک از ترکیه قرار گرفت و ایپون شد و شکست خورد.
پیش از این امیرعباس چوپان جودوکار کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابتها کنار رفت.
روز گذشته هم سمیرا خاکخواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.
لازم به ذکر است که مسابقات جودو در سالن فهد بن فیصل شهر ریاض عربستان برگزار میشود.