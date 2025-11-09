بازیکن استقلال به تیم ملی امید دعوت شد

به گزارش ایلنا، اسماعیل قلی زاده بازیکن استقلال تهران از سوی کادرفنی تیم ملی امید به لیست نفرات دعوت شده برای تورنمنت قرقیزستان دعوت شد تا جانشین عرفان جمشیدی بازیکن پیکان شود که به دلیل مصدومیت نمی تواند در این اردو حضور داشته باشد.

شایان ذکر است تورنمنت قرقیزستان با شرکت ایران، روسیه ، بحرین و میزبان برگزار می شود که تاریخ بازی های شاگردان امید روانخواه به شرح زیر است:

۲۱ آبان با روسیه ساعت ۱۵ به وقت محلی

۲۴ آبان با قرقیزستان ساعت ۱۹ به وقت محلی

۲۷ آبان با بحرین ساعت ۱۵ به وقت محلی

