ترکیب احتمالی رئال مادرید: بازگشت آلابا، غیبت چهار مهره کلیدی (شماتیک)
رئال مادرید در حالی برای دیدار مقابل رایو وایکانو آماده میشود که «ژابی آلونسو» چهار بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد، اما «دیوید آلابا» پس از مدتی مصدومیت به ترکیب تیم بازگشته است.
به گزارش ایلنا، این دیدار از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت تهران (۱۶:۱۵ به وقت محلی) روز یکشنبه در ورزشگاه وایکاس برگزار میشود؛ جایی که رئال طی دو سال گذشته موفق به کسب پیروزی در آن نشده است.
غیبت چهار ستاره و بازگشت آلابا
آلونسو در این بازی نمیتواند از اورلین شوامنی، فرانکو ماستانتونو، آنتونیو رودیگر و دنی کارواخال استفاده کند. با این حال، بازگشت آلابا پس از بهبودی از آسیبدیدگی عضله ساق پا، خبر خوشی برای هواداران است.
با این وجود، به نظر میرسد حضور مدافع اتریشی تغییری در نقشه دفاعی سرمربی جدید ایجاد نکند. بر اساس پیشبینیها، ترنت الکساندر آرنولد در سمت راست خط دفاعی به میدان خواهد رفت و این تصمیم باعث میشود فده والورده به پست اصلی خود در میانه میدان بازگردد.
در غیاب شوامنی، دنی سبایوس شانس حضور در ترکیب اصلی را دارد و پس از سه بازی نیمکتنشینی، بار دیگر از ابتدا به میدان خواهد رفت.
شرایط حریف و اهداف دو تیم
در سوی مقابل، رایو وایکانو پس از پیروزی در لیگ کنفرانس اروپا، قصد دارد با ترکیبی آشنا به میدان برود.
سرمربی تیم، اینیگو پرز، با تغییری که در بازیهای اروپایی انجام داد، حالا تیمی آمادهتر در اختیار دارد. با وجود شکست سنگین هفته گذشته برابر ویارئال (۴ بر صفر)، وایکانو در حال حاضر با ۱۶ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول ایستاده و ۵ امتیاز بالاتر از منطقه سقوط قرار دارد.
رئال مادرید اما با انگیزهای مضاعف به دنبال پایان دادن به ناکامی دو ساله خود در وایکاس است و میخواهد با کسب سه امتیاز، فشار را بر صدرنشین جدول، بارسلونا، حفظ کند.
ترکیبهای احتمالی
رئال مادرید (سیستم ۴-۳-۱-۲):
کورتوا؛ ترنت، میلیتائو، هویسن، کارراس؛ سبایوس، والورده، آرادا گولر؛ بلینگام؛ امباپه، وینیسیوس.