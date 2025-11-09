سلطه رئال مادرید و بارسلونا بر فهرست باارزشترین استعدادهای جوان فوتبال جهان
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز بینالمللی مطالعات ورزشی (CIES) فهرست باارزشترین استعدادهای جوان فوتبال جهان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، در جدیدترین گزارش مرکز بینالمللی مطالعات ورزشی (CIES)، نام بازیکنان جوانی به چشم میخورد که نهتنها آینده فوتبال جهان را شکل میدهند، بلکه همین امروز نیز ارزشهایی خیرهکننده در بازار نقلوانتقالات دارند. بر اساس این مطالعه، دو غول فوتبال اسپانیا -رئال مادرید و بارسلونا- صدر فهرست باارزشترین بازیکنان زیر ۲۰ سال جهان را در اختیار گرفتهاند.
صعود خیرهکننده لامین یامال؛ پدیدهای با ارزش ۳۵۰ میلیون یورو
طبق گزارش شماره ۵۲۰ مرکز CIES، چهار فوتبالیست زیر ۲۰ سال موفق شدهاند از مرز نمادین ۱۰۰ میلیون یورو در ارزش بازار عبور کنند. در صدر این فهرست، نام لامین یامال، ستاره ۱۸ ساله بارسلونا، با ارزشی حدود ۳۵۰ میلیون یورو قرار دارد؛ رقمی بیسابقه برای بازیکنی در این سن.
یامال که حالا یکی از بازیکنان ثابت ترکیب بارسلونا و مهرهای کلیدی در تیم ملی اسپانیاست، عنوان باارزشترین بازیکن نوجوان فوتبال جهان را به خود اختصاص داده است.
در رتبه دوم، استووا ویلیان، استعداد ۱۸ ساله برزیلی چلسی که در کشورش با لقب «مِسینیو» شناخته میشود، با ۱۱۸ میلیون یورو قرار دارد. جایگاه سوم نیز به پائو کوبارسی، مدافع آیندهدار بارسلونا، با ۱۱۳ میلیون یورو تعلق گرفته است؛ بازیکنی که با وجود سن کم، به ستون دفاعی بارسا و تیم ملی اسپانیا بدل شده است.
نمایندگان رئال و دیگر ستارههای آیندهدار
چهارمین بازیکن این فهرست که ارزش او از ۱۰۰ میلیون یورو فراتر رفته، فرانکو ماستانتونو، خرید جدید رئال مادرید از آرژانتین، است که با ۱۰۲ میلیون یورو در رتبه چهارم قرار دارد.
در ادامهی فهرست، نامهایی از باشگاههای بزرگ اروپایی دیده میشود:
* وارن زئیر-امری از پاریسنژرمن با ارزشی حدود ۹۵ میلیون یورو؛
* دو استعداد انگلیسی آرسنال، ایتن نوانری و مایلز لوئیس-اسکِلی، که نماد سرمایهگذاری لیگ برتر بر استعدادهای بومی هستند.
همچنین جووانی کوئندا از اسپورتینگ لیسبون با ۸۰ میلیون یورو، اندریک فیلیپه از رئال مادرید با حدود ۱۰۰ میلیون یورو و لوکاس برگوال از تاتنهام با ۷۰ میلیون یورو در جمع ۱۰ بازیکن برتر قرار دارند.
انقلاب نسلی در فوتبال اروپا
در مجموع، گزارش CIES نام ۱۱۳ بازیکن نوجوان از ۲۵ لیگ و ۸۰ باشگاه مختلف را فهرست کرده که ارزش بازار آنها بیش از ۱۰ میلیون یورو برآورد میشود. لیگ برتر انگلیس با ۲۳ بازیکن بیشترین نماینده را در این فهرست دارد، پس از آن بوندسلیگای آلمان (۱۶ بازیکن) و لیگ یک فرانسه (۱۱ بازیکن) قرار گرفتهاند.
با وجود آنکه اسپانیا از نظر تعداد نماینده در رتبههای پایینتر قرار دارد، اما در صدر جدول بیرقیب است. حضور همزمان چهار پدیده بزرگ -یامال، کوبارسی، ماستانتونو و اندریک- نشان میدهد که آینده فوتبال اروپا، بار دیگر در مسیر بازگشت به «الکلاسیکو» رقم میخورد؛ جایی که نسل تازهای از ستارگان آمادهاند تاریخ را از نو بنویسند.