دستیار سابق مانچینی دوشادوش قلعه نویی

دستیار سابق مانچینی دوشادوش قلعه نویی
آنتونیو گالیاردی، مربی تازه‌وارد تیم ملی فوتبال ایران، پس از ورود به تهران نخستین جلسه کاری خود را با امیر قلعه‌نویی برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، آنتونیو گالیاردی، مربی ایتالیایی که اخیراً به جمع کادر فنی تیم ملی ایران اضافه شده است، صبح امروز با حضور در ساختمان پک، با امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی دیدار و گفت‌وگو کرد. این جلسه، نخستین نشست رسمی دو طرف پس از انتصاب گالیاردی محسوب می‌شود و زمینه آغاز همکاری رسمی او با تیم ملی را فراهم کرد.

در جریان این دیدار، قلعه‌نویی ضمن خوش‌آمدگویی به گالیاردی، توضیحاتی درباره ساختار فنی تیم ملی، اهداف پیش‌رو و وظایف محوله به او ارائه داد. دو طرف همچنین درباره جزئیات برنامه آماده‌سازی تیم ملی در آستانه تورنمنت العین و دیدارهای فیفادی آبان‌ماه به تبادل نظر پرداختند.

گالیاردی که سابقه همکاری با روبرتو مانچینی در تیم‌های ملی ایتالیا و عربستان را دارد و در باشگاه‌های یوونتوس، پارما و چند تیم دیگر نیز حضور داشته، قرار است نقش مهمی در طراحی برنامه‌های فنی و آنالیز رقبا برای تیم ملی ایران ایفا کند.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی تورنمنت العین روز پنجشنبه برابر کیپ‌وِرد قرار خواهد گرفت. در دیگر دیدار این رقابت‌ها نیز تیم‌های مصر و ازبکستان به مصاف هم می‌روند.

با این جلسه، گالیاردی رسماً کار خود را در ایران آغاز کرده و از امروز تمرکز خود را بر آماده‌سازی تیم ملی تا شروع رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قرار داده است.

