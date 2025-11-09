بیانیه باشگاه تراکتور درباره رأی اصلاحی کمیته استیناف
باشگاه تراکتور با صدور بیانیهای، ضمن تشریح ابعاد حقوقی رأی اصلاحی کمیته محترم استیناف، بر این باور است که این رأی کاملاً منطبق بر مقررات بوده و صرفاً بهمنظور رفع یک سهو تایپی صادر شده است؛ بدون آنکه هیچگونه تغییر ماهوی در مفاد رأی ایجاد شده باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، در متن این بیانیه آمده است:
از منظر حقوقی، رأی اصلاحی کمیته محترم استیناف دقیقاً منطبق بر مقررات میباشد.
مستنداً به بند ۱۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است:
«هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی، سهو قلم رخ دهد؛ مانند از قلم افتادن کلمهای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه، تا زمانی که از آن رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد، رکن قضایی بدوی رأساً یا به درخواست ذینفع رأی را تصحیح مینماید و رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد .اصلاح رأی بعد از درخواست تجدیدنظر و نیز اصلاح آرای صادرشده از کمیته استیناف، بر عهده کمیته استیناف است.»
از لحاظ حقوقی، رأی محاکم قضایی و شبهقضایی باید شامل دو بخش اصلی باشد:
۱. قسمت توجیهی (استدلالی) – شامل دلایل، استدلالها و مواد قانونی.
۲. قسمت انتهایی (حکم یا قرار) – بیانگر نتیجه نهایی رأی (نظیر محکومیت یا برائت).
در هر رأی باید وحدت منطقی و حقوقی میان قسمت توجیهی و قسمت انتهایی وجود داشته باشد، بهطوری که قسمت توجیهی کاملاً پشتیبان و توجیهکننده قسمت انتهایی باشد.
با توجه به اینکه در بند «رابعاً» صفحه آخر دادنامه شماره ٤٤١ مورخ ١٤٠٣/١٢/٢٨ بهطور کامل و صریح استدلال شده بود:
مطابق با بند ۵ از ماده ۱۱۲ مقررات یادشده، محرومیتها برای همان سری از مسابقات اجرا میشود؛ لذا در موضوع مطروحه که تخلف در بازیهای لیگ برتر اتفاق افتاده است، اعمال محرومیت برای بازیهای جام حذفی و یا سوپرجام – که مشخص نیست دو تیم روبهروی یکدیگر قرار بگیرند – منطبق با مقررات نیست.
از مفاد فوق روشن است که کمیته محترم استیناف از همان تاریخ معتقد به عدم اجرای محرومیت در جام حذفی بوده است، اما چون در قسمت انتهایی رأی، سهواً عبارت «جام حذفی و سوپرجام» از متن رأی حذف نشده بود، بنا به درخواست باشگاه تراکتور و در اجرای بند ۱۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی، رأی اصلاحی صادر و ابلاغ گردید.
بدیهی و مسلم است که با رأی اصلاحی، هیچگونه تغییر ماهوی در رأی ایجاد نشده و صرفاً تناقض ناشی از یک سهو تایپی اصلاح شده است.
باشگاه تراکتور ضمن تقدیر از رویکرد حرفهای کمیته استیناف و تأکید بر احترام کامل به نهادهای قضایی فوتبال کشور، همواره بر رعایت اصول عدالت، شفافیت و اجرای صحیح مقررات پایبند بوده و از تصمیمات منطبق با قانون استقبال میکند.