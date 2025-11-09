اینتر - لاتزیو: جدال انتقامی نراتزوری برای بازگشت به صدر

به گزارش ایلنا، این مسابقه از ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران (۲۰:۴۵ به وقت محلی) روز یکشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌شود و بی‌تردید یکی از حساس‌ترین بازی‌های این هفته خواهد بود.

بازگشت مقتدرانه شاگردان کیه‌وو

اینتر که چندی پیش در دیدار مستقیم برابر ناپولی شکست سنگینی را در ورزشگاه «مارادونا» متحمل شد، به سرعت به مسیر پیروزی بازگشت و در سه مسابقه بعدی خود به برد رسید.

شاگردان «کریستین کیه‌وو» در دیدار اخیر مقابل فیورنتینا نمایشی کاملاً برتر داشتند، اما در برابر ورونا و غیرت آلماتی با تلاش و صبوری توانستند امتیازات کامل را به دست آورند.

سرمربی رومانیایی اینتر معتقد است این دیدار می‌تواند «محک واقعی قهرمان شدن» برای تیمش باشد.

لاتزیو؛ بازگشت به نظم دفاعی دوران ساری

در سوی دیگر میدان، لاتزیو با هدایت «مائوریتسیو ساری» روزهای خوبی را سپری می‌کند. تیم پایتخت‌نشین در شش بازی اخیر خود شکست‌ناپذیر بوده و در چهار مسابقه‌ گذشته حتی هیچ گلی دریافت نکرده است؛ آماری که نشان از احیای نظم دفاعی این تیم دارد.

لاتزیو با این روند، از نظر عملکرد دفاعی در سری‌آ پس از رم و آتالانتا در جایگاه سوم قرار گرفته است. حالا جدال با خطرناک‌ترین خط حمله‌ لیگ، یعنی اینتر، می‌تواند آزمونی جدی برای سنجش پایداری این روند باشد.

قضاوت بازی بر عهده منگانیلو

کمیته داوران ایتالیا (AIA) قضاوت این دیدار را به جانلوکا منگانیلو از شهر پینرولو سپرده است.

او را برتی و چکونی به‌عنوان کمک داور همراهی خواهند کرد و بوناتسینا داور چهارم است. در اتاق VAR نیز دی پائولو و اورلیانو وظیفه نظارت بر داوری را برعهده دارند.

این نهمین باری است که منگانیلو یکی از دیدارهای اینتر را سوت می‌زند؛ پیش از این، آمار او برابر نراتزوری شامل ۵ پیروزی، یک تساوی و دو شکست بوده است. در مقابل، او ۱۳ بار برای لاتزیو داوری کرده که حاصل آن ۱۰ برد و ۳ باخت برای آبی‌وسفیدپوشان بوده است.

ترکیب احتمالی دو تیم

اینتر (۳-۵-۲):

یان زومر؛ آکانجی، بیسک، باستونی؛ دامفرایس، بارلا، چالهان‌اوغلو، سوچیچ (یا زیلینسکی)، دی‌مارکو؛ لائوتارو مارتینز، مارکوس تورام.

سرمربی: کریستین کیه‌وو

لاتزیو (۴-۳-۳):

پروودل؛ لازاری، گیلا، پرووستگارد، ماریوشیچ؛ گندوزی، کاتالدی، باسیچ؛ ایساکسن، بولایه دیا، زاکانی.

سرمربی: مائوریتسیو ساری

انگیزه‌های دو سوی میدان

اینتر با تکیه بر فرم هجومی عالی خود، به دنبال بازپس‌گیری صدر جدول از ناپولی است. بازگشت «مارکوس تورام» از مصدومیت خبر خوشی برای کیه‌وو محسوب می‌شود و او قرار است در کنار «لائوتارو مارتینز» زوج خط حمله‌ی تیم را تشکیل دهد.

در آن سو، ساری که تیمش حالا به تعادل دفاع و حمله رسیده، امیدوار است با استفاده از سرعت زاکانی و ایساکسن، ضربه‌ نهایی را در ضدحملات وارد کند.

لاتزیو فصل گذشته در همین ورزشگاه مانع از قهرمانی اینتر شد؛ حالا نراتزوری‌ها با انگیزه‌ای دوچندان به میدان می‌روند تا در خانه، انتقام آن تساوی تلخ را بگیرند و دوباره به کورس قهرمانی بازگردند.

