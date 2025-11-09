خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: اراک میزبان دربی پایتخت شد

رسمی: اراک میزبان دربی پایتخت شد
کد خبر : 1711488
لینک کوتاه کپی شد.

با اعلام باشگاه پرسپولیس تهران شهر اراک به عنوان میزبان بازی دربی پایتخت انتخاب شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس صبح امروز با حضور تمامی اعضا در محل باشگاه برگزار شد و موضوعات مدیریتی، حقوقی و مالی بررسی شد.

در این جلسه، انتخاب رئیس هیات مدیره و تعیین میزبان شهرآورد به عنوان محورهای اصلی دستور کار مورد بحث قرار گرفت.

بر این اساس، سید علیرضا سیداردوبادی با تایید اعضای هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

همچنین اعضای هیات مدیره شهر اراک را به عنوان میزبان دیدار رفت شهرآورد تعیین کردند.

بررسی آیین‌نامه جدید مدارس فوتبال نیز از دیگر مباحث این نشست بود که پس از جمع‌بندی و تصویب اعضا، اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ