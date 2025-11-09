رسمی: اراک میزبان دربی پایتخت شد

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس صبح امروز با حضور تمامی اعضا در محل باشگاه برگزار شد و موضوعات مدیریتی، حقوقی و مالی بررسی شد.

در این جلسه، انتخاب رئیس هیات مدیره و تعیین میزبان شهرآورد به عنوان محورهای اصلی دستور کار مورد بحث قرار گرفت.

بر این اساس، سید علیرضا سیداردوبادی با تایید اعضای هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

همچنین اعضای هیات مدیره شهر اراک را به عنوان میزبان دیدار رفت شهرآورد تعیین کردند.

بررسی آیین‌نامه جدید مدارس فوتبال نیز از دیگر مباحث این نشست بود که پس از جمع‌بندی و تصویب اعضا، اجرایی خواهد شد.

