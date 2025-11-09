قضاوت داوران ایرانی در مسابقات انتخابی جام ملت های زیر 17 سال آسیا
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران ایرانی رقابتهای انتخابی جام ملتهای زیر 17 سال پسران آسیا را قضاوت می کنند.
به گزارش ایلنا، مسابقات گروه E انتخابی جام ملتهای زیر 17 سال پسران آسیا از 22 تا 30 نوامبر (اول تا نهم آذر) به میزبانی اردن در حالی برگزار می شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدحسین حسینی به عنوان داور و محمدعلی پورمتقی به عنوان کمک بازیهای این گروه را قضاوت می کنند.
همچنین تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان در گروه D به مصاف تیمهای چین تایپه، هند، فلسطین و لبنان می روند.