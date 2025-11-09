به گزارش ایلنا، در دیدار برگشت مرحله نخست پلی‌آف که بامداد یکشنبه برگزار شد، تیم اینتر میامی با درخشش فوق‌ستاره آرژانتینی خود موفق شد با نتیجه قاطع ۴ بر صفر برابر نشویل به پیروزی برسد و در مجموع سه بازی این مرحله، با برتری ۸ بر ۳، راهی مرحله بعد شود.

لیونل مسی در نیمه نخست دو بار دروازه حریف را گشود و در نیمه دوم نیز دو پاس گل تماشایی برای «تادیو آلنده» ارسال کرد تا اینتر میامی با اقتدار راهی نیمه‌نهایی شود.

این فوق‌ستاره ۳۷ ساله در مجموع این سری از مسابقات، در هر ۸ گل تیمش نقش مستقیم داشت: پنج گل زده و سه پاس گل.

اینتر میامی که برای نخستین بار به این مرحله از پلی‌آف MLS رسیده، در نیمه‌نهایی باید در تاریخ ۲۲ یا ۲۳ نوامبر (۲ یا ۳ آذر) در خانه‌ اف‌سی سینسیناتی به میدان برود. تیم سینسیناتی در دو تقابل فصل جاری برابر میامی یک پیروزی ۳ بر صفر و یک تساوی بدون گل ثبت کرده بود.

واکنش آلبا و رکورد جدید مسی

«جوردی آلبا»، مدافع اسپانیایی اینتر میامی که پس از پایان این رقابت‌ها از فوتبال خداحافظی خواهد کرد، پس از صدمین بازی خود با پیراهن این تیم گفت:«می‌دانیم بازی مقابل سینسیناتی آزمون سختی خواهد بود. آن‌ها تیم منسجمی هستند، اما ما هم در بهترین فرم خود قرار داریم.»

در همین حال، مسی در آستانه‌ کسب دومین عنوان پیاپی بهترین بازیکن فصل MLS قرار دارد. در صورت تحقق این عنوان، او نخستین بازیکنی خواهد بود که دو فصل متوالی این جایزه را تصاحب می‌کند.

کاپیتان آرژانتین همچنین کفش طلای لیگ را به‌عنوان بهترین گلزن فصل به دست آورد و اخیراً قرارداد جدیدی تا سال ۲۰۲۸ با اینتر میامی امضا کرده است.

