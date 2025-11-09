به گزارش ایلنا، اورونوف که پس از هفته‌ها افت نسبی دوباره به ترکیب اصلی پرسپولیس بازگشته، در دیدار اخیر برابر استقلال خوزستان یکی از بهترین بازیکنان تیمش بود. او در طول مسابقه با تحرک بالا، دوندگی مداوم و شرکت مؤثر در حملات، نقش مهمی در جریان بازی ایفا کرد و حتی در یکی از موقعیت‌های جدی نیمه دوم می‌توانست با دقت بیشتر نام خود را در فهرست گلزنان ثبت کند.

نمایش امیدوارکننده اورونوف باعث شده تا اوسمار مثل دور اول سرمربی‌گری‌اش به توانایی‌های این هافبک تکنیکی اعتماد کند و او را به عنوان بخشی ثابت از ساختار هجومی تیم در نظر بگیرد. با این حال، حضور دوباره او به اردوی تیم ملی ازبکستان در فیفادی پیش‌رو، نگرانی همیشگی هواداران پرسپولیس را دوباره زنده کرده است.

اورونوف در یک سال گذشته چند بار پس از حضور در اردوهای ملی با مصدومیت به تهران بازگشته و مدتی از ترکیب سرخ‌پوشان دور مانده بود. حالا با توجه به فرم عالی فعلی او، پرسپولیسی‌ها امیدوارند این بار فابیو کاناوارو، سرمربی تیم ملی ازبکستان، با درایت و دقت بیشتری از این بازیکن استفاده کند تا خطر مصدومیت دوباره تکرار نشود.

بدون شک حفظ سلامت این بازیکن می‌تواند در ادامه فصل برای پرسپولیس حیاتی باشد چرا که اورونوف در حال حاضر یکی از کلیدی‌ترین عناصر سیستم تهاجمی سرخ‌ها محسوب می‌شود. حالا کادرفنی و هواداران پرسپولیس امیدوارند اورونوف بدون آسیب دیدگی به تهران برگردد.

