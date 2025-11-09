خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور پررنگ ستاره‌های استقلال و پرسپولیس در اردوهای ملی

حضور پررنگ ستاره‌های استقلال و پرسپولیس در اردوهای ملی
کد خبر : 1711446
لینک کوتاه کپی شد.

با آغاز تعطیلات فیفادی، بازیکنان استقلال و پرسپولیس بار دیگر حضوری پررنگ در اردوهای ملی ایران و سایر کشورها دارند.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در روزهای ابتدایی فیفادی با انتشار دو پوستر رسمی، از ملی‌پوشان خود حمایت و برای آنها آرزوی موفقیت کردند. در ترکیب تیم ملی بزرگسالان ایران، صالح حردانی و علیرضا کوشکی دعوت شدند و در تیم ملی امید نیز نام سه بازیکن جوان آبی‌ها، سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده به چشم می‌خورد.

علاوه بر ملی‌پوشان ایرانی، بازیکنان خارجی استقلال نیز در فهرست تیم‌های ملی خود قرار دارند: داکنز نازون به تیم ملی هاییتی، یاسر آسانی به آلبانی، دیدیه اندونگ به گابن و رستم آشورماتوف به تیم ملی ازبکستان دعوت شدند.

باشگاه استقلال با انتشار پوسترهایی با شعار "Let’s Go Guys Blue Spirit, National Duty" برای تمام ملی‌پوشان خود آرزوی موفقیت کرد.

در سوی دیگر، پرسپولیس نیز پوستر رسمی خود با عنوان "International Reds" را منتشر کرد تا ملی‌پوشان این تیم را معرفی کند. در تیم ملی ایران، نام پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین کنعانی‌زادگان، محمد عمری و علی علیپور دیده می‌شود. همچنین مارکو باکیچ به تیم ملی مونته‌نگرو و اوستون اورونوف به تیم ملی ازبکستان دعوت شده‌اند. در رده امید نیز محمدحسین صادقی نماینده پرسپولیس است.

حضور پرشمار بازیکنان استقلال و پرسپولیس در اردوی تیم‌های ملی، نشان از جایگاه و کیفیت فنی بالای ستاره‌های استقلال و پرسپولیس دارد. 

هر دو باشگاه در پیام‌های جداگانه برای بازیکنان خود آرزوی موفقیت کردند و به حضور قدرتمند آن‌ها در سطح ملی افتخار می‌کنند.

 

حضور پررنگ ستاره‌های استقلال و پرسپولیس در اردوهای ملی

حضور پررنگ ستاره‌های استقلال و پرسپولیس در اردوهای ملی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ