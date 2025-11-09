حضور پررنگ ستارههای استقلال و پرسپولیس در اردوهای ملی
با آغاز تعطیلات فیفادی، بازیکنان استقلال و پرسپولیس بار دیگر حضوری پررنگ در اردوهای ملی ایران و سایر کشورها دارند.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در روزهای ابتدایی فیفادی با انتشار دو پوستر رسمی، از ملیپوشان خود حمایت و برای آنها آرزوی موفقیت کردند. در ترکیب تیم ملی بزرگسالان ایران، صالح حردانی و علیرضا کوشکی دعوت شدند و در تیم ملی امید نیز نام سه بازیکن جوان آبیها، سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقینیا و اسماعیل قلیزاده به چشم میخورد.
علاوه بر ملیپوشان ایرانی، بازیکنان خارجی استقلال نیز در فهرست تیمهای ملی خود قرار دارند: داکنز نازون به تیم ملی هاییتی، یاسر آسانی به آلبانی، دیدیه اندونگ به گابن و رستم آشورماتوف به تیم ملی ازبکستان دعوت شدند.
باشگاه استقلال با انتشار پوسترهایی با شعار "Let’s Go Guys Blue Spirit, National Duty" برای تمام ملیپوشان خود آرزوی موفقیت کرد.
در سوی دیگر، پرسپولیس نیز پوستر رسمی خود با عنوان "International Reds" را منتشر کرد تا ملیپوشان این تیم را معرفی کند. در تیم ملی ایران، نام پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین کنعانیزادگان، محمد عمری و علی علیپور دیده میشود. همچنین مارکو باکیچ به تیم ملی مونتهنگرو و اوستون اورونوف به تیم ملی ازبکستان دعوت شدهاند. در رده امید نیز محمدحسین صادقی نماینده پرسپولیس است.
حضور پرشمار بازیکنان استقلال و پرسپولیس در اردوی تیمهای ملی، نشان از جایگاه و کیفیت فنی بالای ستارههای استقلال و پرسپولیس دارد.
هر دو باشگاه در پیامهای جداگانه برای بازیکنان خود آرزوی موفقیت کردند و به حضور قدرتمند آنها در سطح ملی افتخار میکنند.