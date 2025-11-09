شمارش معکوس تا نبرد با برزیل آغاز شد
ملیپوشان فوتسال بانوان در مسیر آمادگی کامل جسمانی
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه برنامههای آمادهسازی خود برای جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین، امروز تمرینات بدنسازی خود را در سالن پک زیر نظر کادر فنی برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان، تمرینات ملیپوشان ایران با تمرکز ویژه بر آمادگی جسمانی صبح امروز یکشنبه 18 آبانماه در سالن پک برگزار شد.
این تمرینها با محوریت تقویت توان جسمانی، سرعت و استقامت بازیکنان زیر نظر مربیان بدنساز تیم ملی انجام گرفت.
بازیکنان با انگیزه بالا در تمرین حضور یافتند و کادر فنی نیز با برنامهریزی دقیق، سعی دارد تیم را در بهترین شرایط جسمانی و روانی برای دیدار نخست برابر برزیل که دوم آذر برگزار میشود، آماده کند.
با ادامه اردوی آمادهسازی و انجام بازیهای دوستانه پیشرو مقابل لهستان و نیوزیلند، تیم ملی فوتسال بانوان ایران روزشمار خود تا آغاز جام جهانی را با تمرکز و امید آغاز کرده است.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در این رقابتها با تیمهای برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است.
جام جهانی فوتسال بانوان 2025 - فیلیپین از 21 نوامبر تا 7 دسامبر (30 آبان تا 16 آذر) در قالب چهار گروه چهار تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار میشود و ملیپوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل میروند.
به همین منظور برنامه زمانبندی کامل این رقابتها از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به شرح زیر اعلام شد:
جمعه 30 آبان
مراکش - آرژانتین، ساعت 18 به وقت محلی و 13:30 به وقت تهران
فیلیپین - لهستان، ساعت 20 به وقت محلی و15:30 به وقت تهران
* شنبه اول آذر
کلمبیا - کانادا، ساعت 17 به وقت محلی و 12:30 به وقت تهران
اسپانیا - تایلند، ساعت 19:30 به وقت محلی و 15:00 به وقت تهران
* یکشنبه دوم آذر
ژاپن - نیوزیلند، ساعت 12 به وقت محلی و 7:30 به وقت تهران
پرتغال - تانزانیا، ساعت 14:30 به وقت محلی و 10:00 به وقت تهران
ایتالیا - پاناما، ساعت 17 به وقت محلی و 12:30 به وقت تهران
برزیل - ایران، ساعت 19:30 به وقت محلی و 15:00 به وقت تهران
* دوشنبه 3 آذر
آرژانتین - لهستان، ساعت 18 به وقت محلی و 13:30 به وقت تهران
فیلیپین - مراکش، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* سهشنبه 4 آذر
کانادا - تایلند، ساعت 18 به وقت محلی و 130 به وقت تهران
اسپانیا - کلمبیا، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* چهارشنبه 5 آذر
نیوزیلند - تانزانیا، ساعت 13 به وقت محلی 8:30 به وقت تهران
پرتغال - ژاپن، ساعت 15:30 به وقت محلی و 11:00 به وقت تهران
پاناما - ایران، ساعت 18 به وقت محلی و 13:30 به وقت تهران
برزیل - ایتالیا، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* پنجشنبه 6 آذر
لهستان - مراکش، ساعت 18 به وقت محلی و 130 به وقت تهران
آرژانتین - فیلیپین، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* جمعه 7 آذر
تایلند - کلمبیا، ساعت 18 به وقت محلی و 13:30 به وقت تهران
کانادا - اسپانیا، ساعت 20:30 به وقت محلی و 16:00 به وقت تهران
* شنبه 8 آذر
تانزانیا - ژاپن، ساعت 12 به وقت محلی و 7:30 به وقت تهران
نیوزیلند - پرتغال، ساعت 14:30 به وقت محلی و 10:00 به وقت تهران
ایران - ایتالیا، ساعت 17 به وقت محلی و 12:30 به وقت تهران
پاناما - برزیل، ساعت 19:30 به وقت محلی و 15:00 به وقت تهران
دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی میشوند.
لازم به توضیح است، مرحله یک چهارم نهایی از 10 تا 11 آذر، نیمه نهایی 14 آذر برگزار میشود. همچنین دیدارهای ردهبندی و فینال این رقابتها روز یکشنبه 16 آذر برگزار خواهد شد.