پرسپولیس و قاتل تراکتور در جمع برترینها
تیم منتخب هفته دهم لیگ برتر در غیاب استقلال و سپاهان
در هفتهای که استقلال و سپاهان هنوز مقابل هم قرار نگرفتهاند، درخشش بازیکنان پرسپولیس و شگفتیسازی خیبر خرمآباد باعث شد ترکیب منتخب هفته رنگ سرخ و سبز بگیرد.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس پس از برد قاطع برابر استقلال خوزستان، شش نماینده در جمع برترینهای هفته دارد؛ در حالی که خیبر با غلبه بر تراکتور، دو ستارهاش را در تیم منتخب جای داده است. در سایر خطوط هم بازیکنان ذوبآهن، ملوان، فولاد و چادرملو درخشیدند تا ترکیب این هفته چهرهای متفاوت پیدا کند.
دروازهبان
محمدرضا دیناروند (خیبر خرمآباد)
دروازهبان ۲۳ ساله خیبر ستاره دیدار با تراکتور بود. او با واکنشهای خیرهکنندهاش مانع از گلزنی ستارههای تبریزی شد و تنها از روی نقطه پنالتی دروازهاش باز شد. سیو دقیقه ۶۷ او مقابل مهاجم تراکتور یکی از صحنههای کلیدی بازی بود تا خیبر با درخشش دیناروند سه امتیاز بزرگ را در خانه نگه دارد.
مدافعان
دانیال ایری (ملوان)
مدافع جوان بندرنشینها در ادامه فصل درخشان ملوان، برابر شمسآذر یکی از چهرههای کلیدی تیمش بود. ایری با تمرکز بالا و بازیخوانی دقیق، اجازه خلق موقعیت به حریف نداد تا ششمین کلینشیت ملوان در کارنامه این تیم ثبت شود.
سینا مریدی (فولاد)
بازیکن با تجربه فولاد که در پست دفاع میانی به میدان رفت، برابر پیکان نمایش کماشتباهی داشت. او با قطع توپهای متوالی و کنترل فضای دفاعی، سهم مهمی در بسته ماندن دروازه فولاد داشت و نشان داد که هنوز مهرهای مطمئن در ترکیب جنوبیهاست.
سیدمحمداحسان حسینی (خیبر)
مدافع گلزن خیبر یکی از برجستهترین چهرههای هفته بود. او علاوه بر عملکرد بینقص در خط دفاع، با شوت تماشاییاش در پایان نیمه نخست، تراکتور را غافلگیر کرد تا زمینهساز یکی از مهمترین بردهای تاریخ باشگاه خرمآبادی شود.
وینگبکها
امیرحسین جدی (ذوبآهن)
در سیرجان، جدی با یک پاس گل تماشایی و نمایش پرفشار در دفاع راست، نقش کلیدی در برد ذوبآهن داشت. او با یک فرار ۵۰ متری و ارسال دقیق برای قاضیپور، پاس گل دوم تیمش را داد و یکی از ستارههای روز سبزپوشان بود.
پدرام قاضیپور (ذوبآهن)
بازگشت دوباره به روزهای اوج برای مدافع چپ ذوبآهن. او در برابر گلگهر هم در دفاع مستحکم بود و هم در دقیقه ۶۷ با ضربه سر دیدنی گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا ذوبآهن از بحران خارج شود.
هافبکها
میلاد سرلک (پرسپولیس)
هافبک ملیپوش پرسپولیس پس از چند هفته غیبت به ترکیب بازگشت و با ورودش در دقیقه ۳۲، میانه میدان را در اختیار گرفت. دقت پاس نزدیک به ۹۸ درصد، دو پاس کلیدی و کنترل ریتم بازی باعث شد تا بازگشت او برای سرخها شیرین باشد.
سروش رفیعی (پرسپولیس)
ستاره بیچونوچرای هفته دهم. او گل اول پرسپولیس را با ضربهای تماشایی زد و با هوش بازی بالا، یک پنالتی گرفت تا زمینهساز دومین گل تیمش شود. یک گل و یک پاسگل غیرمستقیم، بازگشت درخشان شماره ۷ را رقم زد.
مهاجمان
تیوی بیفوما (پرسپولیس)
مهاجم کنگویی که در دو بازی گذشته نیمکتنشین بود، برابر تیم سابقش استقلال خوزستان با پاس گل زیبا به سروش رفیعی درخشید و یکی از مؤثرترین بازیکنان میدان بود. بیفوما با حرکات سرعتیاش بارها مدافعان حریف را به دردسر انداخت.
عیسی مرادی (خیبر)
بازیکنی که تابستان بدون تیم بود، حالا ستاره لرستانیهاست. مرادی با دوندگی خستگیناپذیر و گل دوم تیمش برابر تراکتور، یکی از کلیدیترین بردهای تاریخ خیبر را رقم زد.
رنی بوبوی (چادرملو)
مهاجم اکوادوری چادرملو در سومین هفته متوالی گلزنی کرد. او با کنترل عالی توپ و ضربه چرخشی دیدنی، آلومینیوم را شکست داد تا تیمش به صدر جدول نزدیکتر شود.
در مجموع، پرسپولیس با شش نماینده و خیبر خرمآباد با دو بازیکن بیشترین سهم را در تیم منتخب هفته دارند؛ تیمهایی که یکی در مسیر بازگشت به صدر جدول گام برداشت و دیگری با شکست مدعی تبریزی، شگفتیساز لیگ شد.