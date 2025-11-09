به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره اسپورت، منچسترسیتی میزبان قهرمان فصل گذشته است و هر دو تیم برای جلوگیری از فاصله گرفتن آرسنال نیاز مبرمی به پیروزی دارند. پیش از این مسابقه، آرسنال شنبه به مصاف ساندرلند رفت و به تساوی رسید که این وضعیت فشار روی دو مدعی اصلی قهرمانی را افزایش می‌دهد.

سیتی آماده‌ نبرد با «رقیب سنتی»

منچسترسیتی در ۱۳ بازی اخیر خود تنها یک شکست را تجربه کرده و چهارشنبه‌شب نیز با درخشش ارلینگ هالند و دو گل فیل فودن، بوروسیا دورتموند را در لیگ قهرمانان با نتیجه ۴ بر یک در هم کوبید. پپ گواردیولا پیش از دیدار حساس با لیورپول گفت:«البته از افت اخیر آن‌ها تعجب کردم، اما فوتبال همیشه به جریان بازی بستگی دارد. به جز آرسنال که ثبات بیشتری دارد، همه‌ تیم‌ها نوسان دارند. با این حال، فصل هنوز طولانی است و ما برای رقابت آماده‌ایم. راستش را بخواهید، برای بازی یکشنبه لحظه‌شماری می‌کنم. بی‌صبرانه منتظرم مقابل لیورپول بازی کنیم.»

فودن برگشته است

سرمربی اسپانیایی سیتی درباره‌ ستاره جوان خود نیز گفت:«فیل برگشته است. چند بار تا حالا دیده‌ایم که او چنین گل‌هایی می‌زند؟ سال گذشته او را خیلی کم داشتیم اما حالا دوباره به بهترین فرم برگشته و بدون شک کمک بزرگی برای ما خواهد بود.»

فودن که فصل گذشته با مشکلات شخصی و مصدومیت روبه‌رو بود، حالا بار دیگر به فرم ایده‌آل خود بازگشته و یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان ترکیب گواردیولا محسوب می‌شود.

بازسازی لیورپول با محوریت دفاع

در سوی مقابل، لیورپول پس از یک دوره بحرانی، دوباره به مسیر پیروزی بازگشته است. شاگردان آرنه اشلوت که پیش‌تر در ۷ بازی متوالی ۶ شکست را تجربه کرده بودند، حالا با دو پیروزی پیاپی برابر استون‌ویلا و رئال مادرید روحیه گرفته‌اند.

ویرژیل فن‌دایک، کاپیتان لیورپول، در آستانه‌ دیدار با سیتی گفت:«در دنیایی که پر از هیاهوست، باید آرام بمانی و با دید باز به اوضاع نگاه کنی. ما می‌دانیم که فوتبال چقدر سریع تغییر می‌کند. همه‌چیز از دفاع شروع می‌شود. وقتی انسجام داشته باشیم، کیفیت لازم برای ضربه زدن به هر حریفی را داریم.»

مدافع هلندی درباره‌ جدال با ارلینگ هالند نیز گفت:«آرسنال الان با انسجام دفاعی‌اش پیشتاز است. ما هم باید از همین مسیر پیش برویم تا دوباره به بالای جدول برگردیم.»

اشلوت: بازی با سیتی شبیه کلاسیکو است

آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، پیش از دیدار حساس با منچسترسیتی گفت:«در حال حاضر تمرکز اصلی ما روی ثبات است. در چند هفته‌ گذشته خیلی بیشتر از حد معمول باختیم؛ ثبات داشتیم، اما در باختن! خوشبختانه دو بازی اخیر طبق انتظارمان پیش رفت. حالا بازی با سیتی یک چالش کاملاً متفاوت است. این مسابقه برای همه شبیه ال‌کلاسیکو در اسپانیا جذاب است.»

او در ادامه افزود:«چیزی که درباره‌ تیم‌های پپ دوست دارم این است که همیشه فوتبال واقعی بازی می‌کنند. هیچ وقت اتلاف وقت یا رفتارهای آزاردهنده‌ای که در فوتبال امروز زیاد شده را نمی‌بینید. بازی مقابل چنین تیمی همیشه الهام‌بخش است.»

آمار تقابل دو تیم

منچسترسیتی و لیورپول تاکنون ۲۱۸ بار با هم روبه‌رو شده‌اند که سهم لیورپول ۱۱۰ پیروزی بوده است. سیتی ۶۰ بار پیروز شده و ۵۸ دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.

فصل گذشته، لیورپول در هر دو بازی رفت و برگشت مقابل سیتی پیروز شد و در اتحاد نیز با گل‌های محمد صلاح و دومینیک سوبوسلای به برتری ۲ بر صفر رسید. آخرین پیروزی سیتی مقابل لیورپول به آوریل ۲۰۲۳ بازمی‌گردد که با نتیجه‌ی ۴ بر یک به پایان رسید.

ترکیب احتمالی دو تیم

منچسترسیتی: دوناروما؛ نونس، دیاس، گواردیول، اورایلی؛ رودری، گونسالس؛ شرکی، فودن، دوکو؛ هالند.

لیورپول: مامارداشویلی؛ بردلی، کوناته، فن‌دایک، رابرتسون؛ گروانبرخ، مک‌آلیستر؛ صلاح، سوبوسلای، ویرتز؛ اکیتیکه.

گواردیولا در این دیدار تقریباً به تمامی نفرات خود دسترسی دارد و رودری پس از مصدومیت بازخواهد گشت. در سوی دیگر، لیورپول همچنان آلیسون بکر را به دلیل آسیب‌دیدگی در اختیار ندارد، اما حضور درخشان مامارداشویلی خیال اشلوت را راحت کرده است.

همچنین الکساندر ایساک و کرتیس جونز پس از مصدومیت به تمرینات بازگشته‌اند و احتمال حضورشان در لیست بازی وجود دارد.

انتهای پیام/